Корпус Chieftronic G1 позволяет создать игровой ПК с RGB-подсветкой
Компания Chieftec анонсировала компьютерный корпус Chieftronic G1, предназначенный для формирования игровой настольной системы на основе материнской платы формата ATX, micro-ATX или mini-ITX.
Новинка выполнена в чёрном цвете. Подсветка фронтальной панели в виде двух RGB-полос и предварительно установленный тыльный 120-мм RGB-вентилятор обладают возможностью синхронизации со всеми основными технологиями подсветок материнских плат, такими как ASUS Aura, ASRock RGB Sync, MSI Mystic Light Sync и GIGABYTE RGB Fusion.
Размеры корпуса составляют 502 ? 210 ? 476 мм с подставкой. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла: это позволяет любоваться установленными компонентами.
Подсистема хранения данных может быть выполнена по следующей схеме: 2 ? 3,5" и 4 ? 2,5" или 1 ? 3,5" и 5 ? 2,5". Внутри есть место для семи карт расширения; причём длина дискретных графических ускорителей может достигать 400 мм.
Во фронтальной части можно установить два вентилятора диаметром 120/140 мм; вверху могут расположиться три 120-мм кулера. При использовании жидкостного охлаждения допускается монтаж радиаторов формата 120/240/360 мм. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 160 мм.
На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0. Предусмотрены пылевые фильтры на передних вентиляционных отверстиях и съёмные пылевые фильтры в нижней части корпуса.
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