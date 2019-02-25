MWC 2019: представлен формат карт памяти microSD Express

На проходящей сейчас в Барселоне выставке MWC 2019 был представлен новый формат карт памяти microSD с интерфейсом PCIe 3.1 с поддержкой NVMe 1.3. Новый формат представлен SD Association и получил название microSD Express.

Особенностью нового формата стала увеличенная скорость записи до заоблачных 985 МБ/с. Спецификация моделей будет называться SD 7.1 и предлагается в таких вариантах, как microSDHC Express, SDXC Exress и SDUC Exress. Сообщается о поддержке режимов энергосбережения L1.1 и L1.2 для мобильных устройств и планшетов.

Приблизительная стоимость и дата появления на рынке остаётся неизвестной.