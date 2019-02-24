Длина ускорителей ZOTAC GeForce GTX 1660 Ti не превышает 210 мм

Компания ZOTAC представила собственные версии видеокарт семейства GeForce GTX 1660 Ti: дебютировали модели Gaming GeForce GTX 1660 Ti и Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP.

Обе новинки относятся к компактным решениям, которые можно использовать в домашних мультимедийных центрах и компьютерах с ограниченным пространством внутри корпуса. Так, длина модели Gaming GeForce GTX 1660 Ti составляет 173,4 мм, а версии Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP — 209,6 мм.

Основой служит чип TU116 поколения NVIDIA Turing. Количество потоковых процессоров равно 1536. В арсенале карт — 6 Гбайт памяти GDDR6 со 192-битной шиной. У эталонных изделий базовая частота ядра составляет 1500 МГц, турбо-частота — 1770 МГц. Эффективная частота памяти — 12 ГГц.

Ускоритель Gaming GeForce GTX 1660 Ti оснащён системой охлаждения с двумя вентиляторами с оптимизированным дизайном лопастей. Частота ядра соответствует референсным значениям.

Модель Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP получила двухвентиляторный кулер IceStorm 2.0 с тремя 6-миллиметровыми тепловыми трубками. Частота ядра не раскрывается.

Обе видеокарты оснащены тремя интерфейсами DisplayPort 1.4 и одним разъёмом HDMI 2.0b. В компьютерном корпусе графические ускорители займут два слота расширения.



