Длина ускорителей ZOTAC GeForce GTX 1660 Ti не превышает 210 мм

Длина ускорителей ZOTAC GeForce GTX 1660 Ti не превышает 210 мм

Компания ZOTAC представила собственные версии видеокарт семейства GeForce GTX 1660 Ti: дебютировали модели Gaming GeForce GTX 1660 Ti и Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP.

Обе новинки относятся к компактным решениям, которые можно использовать в домашних мультимедийных центрах и компьютерах с ограниченным пространством внутри корпуса. Так, длина модели Gaming GeForce GTX 1660 Ti составляет 173,4 мм, а версии Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP — 209,6 мм.

Основой служит чип TU116 поколения NVIDIA Turing. Количество потоковых процессоров равно 1536. В арсенале карт — 6 Гбайт памяти GDDR6 со 192-битной шиной. У эталонных изделий базовая частота ядра составляет 1500 МГц, турбо-частота — 1770 МГц. Эффективная частота памяти — 12 ГГц.

Длина ускорителей ZOTAC GeForce GTX 1660 Ti не превышает 210 мм

Ускоритель Gaming GeForce GTX 1660 Ti оснащён системой охлаждения с двумя вентиляторами с оптимизированным дизайном лопастей. Частота ядра соответствует референсным значениям.

Модель Gaming GeForce GTX 1660 Ti AMP получила двухвентиляторный кулер IceStorm 2.0 с тремя 6-миллиметровыми тепловыми трубками. Частота ядра не раскрывается.

Длина ускорителей ZOTAC GeForce GTX 1660 Ti не превышает 210 мм

Обе видеокарты оснащены тремя интерфейсами DisplayPort 1.4 и одним разъёмом HDMI 2.0b. В компьютерном корпусе графические ускорители займут два слота расширения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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