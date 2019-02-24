Анонс Intel Ice Lake возможно состоится уже в июне

Обжёгшись на внедрении 10-нм технологии, компания Intel говорит о сроках появления будущих процессоров Ice Lake очень осторожно. До сих пор на все вопросы о том, когда же перспективные 10-нм чипы с новой микроархитектурой Sunny Cove станут доступны, Intel отвечает лишь утверждением, что системы на их основе можно будет купить к будущим новогодним праздникам. Между тем, существует немалая вероятность, что на самом деле Ice Lake будут выпущены значительно раньше. Просочившиеся в сеть внутренние документы Lenovo указывают на намерения этой компании начать продажи отдельных моделей ноутбуков на базе 10-нм процессоров Ice Lake уже в июне.

Безусловно, неофициальная информация о планах одного из партнёров Intel не может являться стопроцентной гарантией того, что Ice Lake действительно придут на рынок в начале лета. Однако в данном случае это — уже не первое указание на возможное появление данных CPU раньше ожидаемого срока. О том, что мобильные компьютеры с процессорами следующего поколения могут появиться не в конце, а в середине текущего года говорил ранее и вице-президент компании Dell по потребительскому дизайну, Джастин Лайлс (Justin Lyles).

Документы же, утекшие из Lenovo и опубликованные в одном из сообществ на Reddit, обещают, что в рамках обновления модельного ряда компания выпустит новые версии лэптопов X1 Yoga на мобильных процессорах Ice Lake-U классов Core i5 и Core i7 в июне 2019 года.

Кроме того, там же содержатся сведения о новых бизнес-ноутбуках X1 Carbon с процессорами Ice Lake-U классов Core i5 и Core i7, которые, как предполагается, также будут выпущены в июне.

Среди других улучшений, которые претерпят перспективные ноутбуки серий X1 Carbon и X1 Yoga в связи с переходом на новую платформу, стоит отметить уменьшение размеров (в первую очередь толщины) и массы, появление в них HDR-дисплеев с разрешением 4K, расширение памяти до 32 Гбайт с переходом на стандарт LPDDR4, появление портов USB 3.1 Gen2, а также видеовыходов HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

Любопытно, что в других перспективных моделях мобильных компьютеров процессоры Ice Lake по какой-то причине не упоминаются. Запланированные на середину этого года новинки Lenovo серий T и L, а также модель P1 продолжат использовать 14-нм процессоры с дизайнами Whiskey Lake и Coffee Lake. Это может означать, что поставки Ice Lake в середине года будут иметь ограниченный характер и Intel для начала планирует представить лишь несколько специфических моделей Ice Lake-U.

При этом среди ожидаемых в середине года ноутбуков Lenovo нет ни одного компьютера с процессорами Ryzen, хотя недавно эта фирма уже представила несколько решений на базе Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U. Это можно связать с тем, что летнее обновление модельного ряда Lenovo будет происходить именно с привязкой к выходу первых мобильных Ice Lake.

Если приведённая информация действительно верна, то официального анонса пилотных моделей мобильных процессоров Ice Lake скорее всего стоит ожидать на выставке Computex, которая будет проходить в конце мая–начале июня. Желание Intel попасть именно в этот временной отрезок вполне понятно, ведь AMD собирается использовать Computex для рассказа о своих 7-нм процессорах Ryzen третьего поколения, и микропроцессорному гиганту явно не хотелось бы отдавать всё внимание посетителей крупнейшего компьютерного шоу своему конкуренту.



