Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra оценена в $320

Компания Colorful анонсировала графический ускоритель iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra, в основу которого положен чип TU116 на архитектуре NVIDIA Turing.

Изделие насчитывает 1536 потоковых процессоров. Объём памяти GDDR6 со 192-битной шиной составляет 6 Гбайт. У референсных изделий базовая частота ядра составляет 1500 МГц, форсированная частота — 1770 МГц. Память функционирует на эффективной частоте 12 ГГц.

В новинке Colorful предусмотрена возможность быстрого разгона: в режиме OC форсированная частота повышается до 1845 МГц.

Видеокарта оборудована эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами: два из них имеют диаметр 90 мм, ещё один — 80 мм. В тыльной части установлена усиливающая металлическая пластина.

Новинка снабжена многоцветной подсветкой с возможностью воспроизведения 16 млн цветовых оттенков. Для подключения дисплеев предусмотрены цифровые интерфейсы DisplayPort, HDMI и DVI-D. В компьютерном корпусе изделие займёт два слота расширения.

Приобрести графический ускоритель Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra можно будет по ориентировочной цене 320 долларов США .



