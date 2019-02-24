Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra оценена в $320
Компания Colorful анонсировала графический ускоритель iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra, в основу которого положен чип TU116 на архитектуре NVIDIA Turing.
Изделие насчитывает 1536 потоковых процессоров. Объём памяти GDDR6 со 192-битной шиной составляет 6 Гбайт. У референсных изделий базовая частота ядра составляет 1500 МГц, форсированная частота — 1770 МГц. Память функционирует на эффективной частоте 12 ГГц.
В новинке Colorful предусмотрена возможность быстрого разгона: в режиме OC форсированная частота повышается до 1845 МГц.
Видеокарта оборудована эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами: два из них имеют диаметр 90 мм, ещё один — 80 мм. В тыльной части установлена усиливающая металлическая пластина.
Новинка снабжена многоцветной подсветкой с возможностью воспроизведения 16 млн цветовых оттенков. Для подключения дисплеев предусмотрены цифровые интерфейсы DisplayPort, HDMI и DVI-D. В компьютерном корпусе изделие займёт два слота расширения.
Приобрести графический ускоритель Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra можно будет по ориентировочной цене 320 долларов США.
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Hard
24.02.2019 09:52