Transcend ESD230C и ESD240C: портативные SSD-накопители с портом USB Type-C

Компания Transcend анонсировала портативные твердотельные (SSD) накопители ESD230C и ESD240C, выполненные с применением флеш-памяти 3D NAND.

Модель ESD230C заключена в корпус чёрного цвета с габаритами 77 ? 55,7 ? 9,6 мм. Вес составляет 35 граммов. Покупатели смогут выбирать между модификациями вместимостью 240 Гбайт, 480 Гбайт и 960 Гбайт.

Вторая новинка, ESD240C, получила серебристое цветовое исполнение. Размеры устройства — 81,4 ? 33,6 ? 7,5 мм, вес — 33 грамма. Предусмотрены два варианта вместимости — 240 Гбайт и 480 Гбайт.

У обоих накопителей заявленная скорость чтения информации достигает 520 Мбайт/с, скорость записи — 460 Мбайт/с.

Для подключения к ПК служит симметричный порт USB Type-C. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

На новинки предоставляется трёхлетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене устройств ESD230C и ESD240C на данный момент, к сожалению, нет.



