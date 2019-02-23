Transcend ESD230C и ESD240C: портативные SSD-накопители с портом USB Type-C

Transcend ESD230C и ESD240C: портативные SSD-накопители с портом USB Type-C

Компания Transcend анонсировала портативные твердотельные (SSD) накопители ESD230C и ESD240C, выполненные с применением флеш-памяти 3D NAND.

Модель ESD230C заключена в корпус чёрного цвета с габаритами 77 ? 55,7 ? 9,6 мм. Вес составляет 35 граммов. Покупатели смогут выбирать между модификациями вместимостью 240 Гбайт, 480 Гбайт и 960 Гбайт.

Вторая новинка, ESD240C, получила серебристое цветовое исполнение. Размеры устройства — 81,4 ? 33,6 ? 7,5 мм, вес — 33 грамма. Предусмотрены два варианта вместимости — 240 Гбайт и 480 Гбайт.

У обоих накопителей заявленная скорость чтения информации достигает 520 Мбайт/с, скорость записи — 460 Мбайт/с.

Transcend ESD230C и ESD240C: портативные SSD-накопители с портом USB Type-C

Для подключения к ПК служит симметричный порт USB Type-C. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

На новинки предоставляется трёхлетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене устройств ESD230C и ESD240C на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и DualASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual
SilentiumPC Armis AR5X TG RGB: ПК-корпус со стеклянными панелямиSilentiumPC Armis AR5X TG RGB: ПК-корпус со стеклянными панелями
Wacom начала выпуск тонкого цифрового пера Pro Pen slimWacom начала выпуск тонкого цифрового пера Pro Pen slim
Строгий ПК-корпус X2 Vision 7017 оценён в €50Строгий ПК-корпус X2 Vision 7017 оценён в €50
Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит $279Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит $279
Блок рекламы


Похожие новости
OWC ThunderBlade Gen 2: внешние SSD-накопители для профессионаловOWC ThunderBlade Gen 2: внешние SSD-накопители для профессионалов
Samsung представила SSD-накопители 970 EVO Plus со скоростью чтения 3500 МБ/сSamsung представила SSD-накопители 970 EVO Plus со скоростью чтения 3500 МБ/с
CES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-CCES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-C
Станция для накопителей OWC Drive Dock оснащена портом USB Type-CСтанция для накопителей OWC Drive Dock оснащена портом USB Type-C
Монитор NEC MultiSync EA271U формата 4K оснащён портом USB Type-CМонитор NEC MultiSync EA271U формата 4K оснащён портом USB Type-C
Apple представила безрамочный iPad Pro без кнопки Home и с USB Type-CApple представила безрамочный iPad Pro без кнопки Home и с USB Type-C
Anker Nebula Capsule II: компактный проектор с портом USB Type-CAnker Nebula Capsule II: компактный проектор с портом USB Type-C
HP EliteDisplay E243d: монитор с веб-камерой и портом USB Type-CHP EliteDisplay E243d: монитор с веб-камерой и портом USB Type-C
Corsair Force MP510: быстрые SSD-накопители для игровых системCorsair Force MP510: быстрые SSD-накопители для игровых систем
Монитор Dell U2719DC оснащён интерфейсом USB Type-CМонитор Dell U2719DC оснащён интерфейсом USB Type-C
Последние новости
Подгружаем последние новости