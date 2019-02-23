SilentiumPC Armis AR5X TG RGB: ПК-корпус со стеклянными панелями

Компания SilentiumPC представила компьютерный корпус Armis AR5X TG RGB, позволяющий сформировать игровую настольную систему со строгим обликом.

Новинка оснащена двумя панелями из закалённого стекла: одна установлена сбоку, другая — спереди. В лицевой части расположены три вентилятора Sigma HP Corona RGB диаметром 120 мм, ещё один такой кулер размещён сзади. Вентиляторы снабжены многоцветной подсветкой; пользователи смогут выбирать между различными эффектами. Управлять подсветкой можно при помощи систем ASRock RGB LED, ASUS Aura, EVGA RGB и MSI Mystic Light.

Возможно применение материнских плат E-ATX, ATX, micro-ATX и mini-ITX. Компьютер может быть оборудован двумя накопителями типоразмера 2,5/3,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми устройствами хранения данных.

Габариты корпуса составляют 472 ? 221 ? 440 мм, вес — 6,8 килограмма. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей равно 350 мм, по длине блока питания — 175 мм. Высота процессорного охладителя не должна превышать 162 мм.

При необходимости можно задействовать систему жидкостного охлаждения: в этом случае допускается монтаж радиаторов формата 120/140/240/280/360 мм.

Панель с разъёмами в верхней части содержит гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.



