NVIDIA представила видеокарту GTX 1660 Ti за $279

Американская компания NVIDIA представила производительную видеокарту среднего уровня без использования технологий трассировки лучей и Deep Learning Super-Sampling (DLSS).

NVIDIA GTX 1660 Ti

Характеристики

Графический процессор новинки – TU116 – выполнен на архитектуре Turing по 12-нанометровому техпроцессу. GPU содержит 1536 ядер типа CUDA, 96 текстурных блоков, 48 растровых блоков. Тактовая частота видеопроцессора варьируется от 1500 МГц до 1770 МГц при пиковой нагрузке.

MSI NVIDIA GTX 1660 Ti

В видеокарте используется 6 ГБ видеопамяти типа GDDR6 на тактовой частоте 12 ГГц с шиной доступа 192 бита. Пропускная способность памяти может достигать 228 ГБ/с.

Устройство оснащено одним 8-pin коннектором дополнительного питания. Показатель рассеиваемой мощности составляет 120 Вт.

Производительность

NVIDIA сравнивает видеокарту с GTX 1060 6 ГБ и заверяет, что 1660 Ti в 1,5 раза мощнее и обеспечивает до 120 кадров в секунду в таких играх, как Fortnite, PUBG и Apex Legends.

GTX 1660 Ti performance
GTX 1660 Ti performance
GTX 1660 Ti performance

В реальных текстах GTX 1660 Ti опережает GTX 1060 в среднем на 38%. Относительно RTX 2060 новый адаптер в среднем на 10-15% медленнее, но разгон позволяет существенно уменьшить отрыв. В целом, GTX 1060 обеспечивает производительность примерно на уровне с GTX 1070.

Рыночная стоимость графического ускорителя составляет $279 – устройство уже поступило в продажу с сегодняшнего дня.


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