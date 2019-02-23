NVIDIA представила видеокарту GTX 1660 Ti за $279

Американская компания NVIDIA представила производительную видеокарту среднего уровня без использования технологий трассировки лучей и Deep Learning Super-Sampling (DLSS).

Характеристики

Графический процессор новинки – TU116 – выполнен на архитектуре Turing по 12-нанометровому техпроцессу. GPU содержит 1536 ядер типа CUDA, 96 текстурных блоков, 48 растровых блоков. Тактовая частота видеопроцессора варьируется от 1500 МГц до 1770 МГц при пиковой нагрузке.

В видеокарте используется 6 ГБ видеопамяти типа GDDR6 на тактовой частоте 12 ГГц с шиной доступа 192 бита. Пропускная способность памяти может достигать 228 ГБ/с.

Устройство оснащено одним 8-pin коннектором дополнительного питания. Показатель рассеиваемой мощности составляет 120 Вт.

Производительность

NVIDIA сравнивает видеокарту с GTX 1060 6 ГБ и заверяет, что 1660 Ti в 1,5 раза мощнее и обеспечивает до 120 кадров в секунду в таких играх, как Fortnite, PUBG и Apex Legends.

В реальных текстах GTX 1660 Ti опережает GTX 1060 в среднем на 38%. Относительно RTX 2060 новый адаптер в среднем на 10-15% медленнее, но разгон позволяет существенно уменьшить отрыв. В целом, GTX 1060 обеспечивает производительность примерно на уровне с GTX 1070.

Рыночная стоимость графического ускорителя составляет $279 – устройство уже поступило в продажу с сегодняшнего дня.