ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual

ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual

Уже завтра, 22 февраля, компания NVIDIA должна представить новую видеокарту GeForce GTX 1660 Ti и сразу же начать её продажи. Благодаря множеству утечек мы уже довольно много знаем о новинке и видели её различные версии от AIB-партнёров NVIDIA. Теперь же, благодаря ресурсу VideoCardz, мы можем рассмотреть изображения нескольких версия GeForce GTX 1660 Ti от компании ASUS.

ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual

Старшей моделью является видеокарта ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti OC. Она построена на довольно длинной печатной плате собственного дизайна ASUS, на которой явно расположилась усиленная подсистема питания. К сожалению, конфигурацию разъёмов дополнительного питания на представленных изображения не видно. Отметим также крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами. Частоты новинки не уточняются, но они будут явно самыми высокими среди всех GeForce GTX 1660 Ti от ASUS.

ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual

ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual

Куда более простой новинкой является видеокарта Dual GeForce GTX 1660 Ti OC. Как видно, эта видеокарта обладает намного более компактными габаритами. Система охлаждения здесь построена на монолитном алюминиевом радиаторе с медным сердечником, который обдувает пара вентиляторов. Аббревиатура «OC» указывает на заводской разгон, но он явно будет довольно скромным.

ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual

ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual

Последней из показанных новинок ASUS является видеокарта Phoenix GeForce GTX 1660 Ti OC. Эта модель отличается самыми компактными габаритами. Судя по всему, она построена на той же печатной плате, что и вышеупомянутая Dual GeForce GTX 1660 Ti OC. Система охлаждения этой видеокарта также включает цельный алюминиевый радиатор, скорее всего, также с медными элементами, который обдувает один вентилятор. Эта видеокарта тоже предложит некоторый заводской разгон. Заметим, что у моделей Phoenix и Dual имеется видеовыход DVI-D, тогда как старшая ROG Strix обходится только DisplayPort и HDMI.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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