Корпус X2 Vision 7015 выполнен в минималистском стиле

Компания X2 Products анонсировала компьютерный корпус Vision 7015, на основе которого можно сформировать игровую настольную систему начального уровня.

Новинка получила строгий минималистский дизайн. Во фронтальной и боковой частях установлены прозрачные акриловые панели. Благодаря этому можно видеть внутренности ПК, а также любоваться лицевыми вентиляторами с подсветкой.

Допускается применение материнских плат ATX и Micro ATX. Максимально возможное число карт расширения — семь; при этом длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 275 мм.

Внутри есть место для двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и одного устройства в формате 2,5 дюйма. Отсеки 5,25 дюйма не предусмотрены. Габариты корпуса составляют 405 ? 176 ? 415 мм.

Система может быть оборудована тремя фронтальными 120-миллиметровыми вентиляторами и одним тыльным вентилятором диаметром 80 мм. Может быть также задействовано жидкостное охлаждение с радиатором формата 240 мм.

Высота процессорного кулера может достигать 140 мм. Ограничение по длине блока питания — 200 мм. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два порта USB 2.0.

Приобрести корпус X2 Vision 7015 можно будет по ориентировочной цене 40 долларов США .



