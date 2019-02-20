Корпус X2 Vision 7015 выполнен в минималистском стиле
Компания X2 Products анонсировала компьютерный корпус Vision 7015, на основе которого можно сформировать игровую настольную систему начального уровня.
Новинка получила строгий минималистский дизайн. Во фронтальной и боковой частях установлены прозрачные акриловые панели. Благодаря этому можно видеть внутренности ПК, а также любоваться лицевыми вентиляторами с подсветкой.
Допускается применение материнских плат ATX и Micro ATX. Максимально возможное число карт расширения — семь; при этом длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 275 мм.
Внутри есть место для двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и одного устройства в формате 2,5 дюйма. Отсеки 5,25 дюйма не предусмотрены. Габариты корпуса составляют 405 ? 176 ? 415 мм.
Система может быть оборудована тремя фронтальными 120-миллиметровыми вентиляторами и одним тыльным вентилятором диаметром 80 мм. Может быть также задействовано жидкостное охлаждение с радиатором формата 240 мм.
Высота процессорного кулера может достигать 140 мм. Ограничение по длине блока питания — 200 мм. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два порта USB 2.0.
Приобрести корпус X2 Vision 7015 можно будет по ориентировочной цене 40 долларов США.
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20.02.2019 03:24