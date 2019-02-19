GPD MicroPC: Windows-компьютер весом 440 грамм за $299

На краудфандинговой площадке Indiegogo объявлен сбор средств на новый карманный компьютер китайского производителя GPD MicroPC. По сути, это полноценный ноутбук, заключенный в более компактном корпусе. Толщина корпуса составляет 23,5 мм, вес – 440 граммов.

GPD MicroPC оснащен 6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1280?720 пикселей и полноценной подсвечиваемой QWERTY-клавиатурой. Производительность устройства обеспечивает процессор Intel Celeron N4100 в тандеме с интегрированной графикой Intel UHD 600 и 4 ГБ ОЗУ формата LPDDR4. Объем встроенной памяти на SSD-накопителе M.2 составляет 128 ГБ.

Помимо этого, GPD MicroPC имеет три порта USB 3.0, один USB Type C, HDMI, RJ45 и 3,5 мм аудио-разъем. Заявленное время автономной работы составляет 6-8 часов. Также стоит отметить поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 2.4G / 5G и Bluetooth 4.2. Аппарат работает под управлением Windows 10 Pro или Ubuntu Mate 18.

Сбор средств на Indiegogo продлится до 15 апреля. Стоимость GPD MicroPC по предзаказу составляет $299. В розничной продаже устройство будет стоить на $100 дороже. Поставки GPD MicroPC стартуют в августе текущего года.