Trust GXT 865 Asta: игровая клавиатура с механическими переключателями
Компания Trust International B.V. выпустила клавиатуру GXT 865 Asta, спроектированную специально для пользователей, увлекающихся компьютерными играми.
Новинка относится к механическому типу. Применены надёжные переключатели GXT-RED, рассчитанные как минимум на 50 млн срабатываний.
Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB; длина кабеля составляет 1,8 метра. Заявленная частота опроса — 1000 Гц.
Клавиатура наделена многоцветной подсветкой. Функциональные кнопки могут использоваться для регулировки уровня громкости, управления мультимедийным плеером, а также для быстрого доступа к средствам поиска и электронной почте.
Функции N-key rollover и Anti-Ghosting отвечают за корректное распознавание большого количества одновременно нажатых клавиш. В основании предусмотрены прорезиненные вставки, препятствующие скольжению.
Клавиатура имеет габариты 444 ? 133 ? 41 мм и весит 1152 грамма. Гарантирована совместимость с компьютерами под управлением операционных систем Windows.
Приобрести клавиатуру Trust GXT 865 Asta можно по ориентировочной цене 70 долларов США.
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