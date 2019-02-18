Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит $279

Чем ближе к анонсу, тем больше выясняется подробностей о видеокарте GeForce GTX 1660 Ti. На этот раз выяснилась стоимость новинки, а также появились некоторые данные о её производительности, и были опубликованы изображения ещё одной неэталонной GeForce GTX 1660 Ti.

Ресурсу VideoCardz удалось выяснить, что компания NVIDIA уже уведомила обозревателей, что рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti составит $279, как и сообщалось ранее. Напомним, что в продажу новая видеокарта должна поступить уже 22 февраля.

Помимо этого, в базе данных бенчмарка игры Final Fantasy XV обнаружился результат тестирования GeForce GTX 1660 Ti. В разрешении 2560 ? 1440 точек с высокими настройками качества графики новая видеокарта оказалась немного быстрее GeForce GTX 1070 и почти догнала Titan X поколения Maxvell, что является вполне неплохим результатом.

Наконец, были опубликованы изображения видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC. Новинка выполнена на укороченной печатной плате собственного дизайна GIGABYTE. Она оснащена системой охлаждения с парой вентиляторов, довольно крупным радиатором и несколькими тепловыми трубками. Имеется здесь и тыльная усиливающая пластина. Судя по аббревиатуре «OC» в названии, новинка получит некоторый заводской разгон, но точные частоты не уточняются.



