Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит $279

Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит $279

Чем ближе к анонсу, тем больше выясняется подробностей о видеокарте GeForce GTX 1660 Ti. На этот раз выяснилась стоимость новинки, а также появились некоторые данные о её производительности, и были опубликованы изображения ещё одной неэталонной GeForce GTX 1660 Ti.

Ресурсу VideoCardz удалось выяснить, что компания NVIDIA уже уведомила обозревателей, что рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti составит $279, как и сообщалось ранее. Напомним, что в продажу новая видеокарта должна поступить уже 22 февраля.

Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит 9

Помимо этого, в базе данных бенчмарка игры Final Fantasy XV обнаружился результат тестирования GeForce GTX 1660 Ti. В разрешении 2560 ? 1440 точек с высокими настройками качества графики новая видеокарта оказалась немного быстрее GeForce GTX 1070 и почти догнала Titan X поколения Maxvell, что является вполне неплохим результатом.

Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит 9

Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит 9

Наконец, были опубликованы изображения видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC. Новинка выполнена на укороченной печатной плате собственного дизайна GIGABYTE. Она оснащена системой охлаждения с парой вентиляторов, довольно крупным радиатором и несколькими тепловыми трубками. Имеется здесь и тыльная усиливающая пластина. Судя по аббревиатуре «OC» в названии, новинка получит некоторый заводской разгон, но точные частоты не уточняются.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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