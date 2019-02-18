Строгий ПК-корпус X2 Vision 7017 оценён в €50

Компания X2 Products представила компьютерный корпус Vision 7017 с минималистским дизайном, допускающий установку материнских плат типоразмера ATX и Micro-ATX.

Новинка выполнена в чёрном цвете. Через боковую стенку из закалённого стекла толщиной 3 мм можно видеть внутреннее убранство, а прозрачная лицевая панель позволяет любоваться вентиляторами с подсветкой.

Внутри есть место для семи карт расширения, двух накопителей формата 3,5 дюйма и двух устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Максимально допустимая длина дискретных графических ускорителей — 320 мм.

В компьютере можно задействовать до шести 120-миллиметровых вентиляторов: три устанавливаются спереди, два — сверху, ещё один — сзади. Возможно также применение системы жидкостного охлаждения с радиаторами формата 240 мм.

Габариты корпуса составляют 380 ? 183 ? 424 мм, вес — 3,7 килограмма. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0.

Высота процессорного охладителя не должна превышать 166 мм, максимально допустимая длина блока питания — 210 мм.

Приобрести ПК-корпус X2 Vision 7017 можно будет по ориентировочной цене 50 евро.



