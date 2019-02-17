Wacom начала выпуск тонкого цифрового пера Pro Pen slim
Wacom объявила о выходе цифрового пера Pro Pro Slim Slim со способностью различать 8196 уровней нажатия, поддержкой распознавания угла наклона и функцией ластика.
Новая модель, как сообщила компания, была создана в ответ на просьбы дизайнеров и поклонников цифровой живописи, которые предпочитают работать с более тонким стилусом.
Новое цифровое перо тоньше, чем нынешние модели стилусов Wacom, и предназначено для обеспечения ощущения работы с кистью или карандашом.
Большинство стилусов Wacom, поставляемых в комплекте с планшетами, намного толще стандартных карандашей, и поэтому требуется некоторое на привыкание к ним.
В качестве альтернативы стилусам Pro Pen или Grip Pen некоторые художники покупают отдельно модель Classic Pen, имеющую 2048 уровней чувствительности к нажатию и более похожую на обычную ручку. Вместе с тем цифровое перо Classic Pen стоимостью $69 не обновлялось уже несколько лет, а новый стилус Pro Pen slim призван обеспечить такой же естественный опыт рисования с обновлёнными характеристиками.
Новое цифровое перо Pro Pen slim совместимо с компьютерами с интерактивным перьевым дисплеем серии Cintiq Pro, Cintiq 16, MobileStudio Pros и Intuos Pro. Новинка уже поступила в продажу по цене $79,95.
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16.02.2019 20:13