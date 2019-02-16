В серию Thermaltake Commander C TG ARGB вошли шесть ПК-корпусов

Компания Thermaltake анонсировала семейство компьютерных корпусов Commander C TG ARGB, которые адресованы пользователям, собирающим игровую настольную систему.

В серию вошли шесть моделей: C31, C32, C33, C34, C35 и C36. Они имеют идентичные характеристики, но различаются исполнением фронтальной панели.

Все новинки наделены боковой стенкой из закалённого стекла толщиной 4 мм. Спереди установлены два вентилятора диаметром 200 мм с многоцветной RGB-подсветкой. Управление работой подсветки может осуществляться посредством систем ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.

Возможна установка материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Слоты расширения выполнены по схеме «7+2», что допускает вертикальное расположение видеокарты. Кстати, длина последней может достигать 410 мм.

Внутри есть место для трёх накопителей в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё для двух 2,5-дюймовых устройств. На панель с разъёмами в верхней части выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и переключатель подсветки.

В тыльной части изначально смонтирован 120-мм вентилятор. При использовании жидкостного охлаждения допускается монтаж радиаторов длиной до 360 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 180 мм.



