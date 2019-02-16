Chuwi усовершенствует планшет Ubook

Компания Chuwi сообщила об успешном завершении раунда финансирования производства планшетного компьютера Ubook на Кикстартере. Нужную сумму она собрала всего за два часа, и в честь этого было принято решение об усовершенствовании компьютера без роста цены.



Как сообщается, в Chuwi Ubook добавят возможность зарядки по USB-C, хотя изначально предполагался лишь отдельный проприетарный разъем зарядки а-ля «толстая Nokia». Заряжать Chuwi Ubook можно будет как от сетевого ЗУ, так и от портативного аккумулятора, что вдвойне удобно. В продажу Chuwi Ubook поступит в апреле этого года в Китае, но его стоимость пока не определена.



Уже известно, что в состав планшета войдут процессор Intel Core M3, полноценная ОС Windows 10, батарея на 10 часов автономной работы, отдельный разъем USB 3.0 для флешек и периферии, а также яркий экран IPS с диагональю 11,6 дюйма и разрешением Full HD. В бонус – сразу два динамика для стереозвука, а список опций будет включать аппаратную клавиатуру.