ID-Cooling IS-30: низкопрофильная система охлаждения высотой всего 30 мм
Компания ID-Cooling представила новую низкопрофильную систему воздушного охлаждения IS-30. Новинка отличается крайне низкой высотой — всего 30 мм, что позволяет использовать её практически в любой системе, даже самой компактной.
Новинка построена на четырёх 6-мм никелированных медных тепловых трубках, которые напрямую контактируют с крышкой процессора. Прямо над основанием охладителя расположен тонкий алюминиевый радиатор. Габариты системы охлаждения ID-Cooling IS-30 составляют 100 ? 93 ? 30 мм, а весит она всего 310 г.
За обдув радиатора отвечает расположенный сверху 92-мм вентилятор толщиной всего 12 мм. Он способен вращаться со скоростью от 800 до 3600 об/мин (управление методом ШИМ), создавая при этом воздушный поток до 40 CFM и статическое давление 2,2 мм вод.ст., а максимальный уровень шума достигает 35,8 дБА.
Новинка совместима с процессорными разъёмами Intel LGA 115x, и AMD Socket AMx и FMx. По словам производителя, система охлаждения ID-Cooling IS-30 способна отвести до 100 Вт тепла, что позволяет использовать новинку даже с весьма производительными процессорами, но без разгона.
К сожалению, стоимость, равно как и дата начала продаж системы охлаждения ID-Cooling IS-30 пока что не уточняется.
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Hard
16.02.2019 02:40