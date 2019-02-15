Монитор EIZO ColorEdge CS2410 обеспечивает 100 % охват пространства sRGB

Компания EIZO расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель ColorEdge CS2410 на качественной матрице IPS размером 24,1 дюйма по диагонали.

Панель соответствует формату WUXGA: разрешение составляет 1920 ? 1200 пикселей. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Яркость составляет 300 кд/м2, контрастность — 1000:1. Время отклика равно 14 мс.

Новинка рассчитана на профессионалов в области цифровой фотографии и видео, а также предпечатной подготовки. Монитор может комплектоваться блендой для защиты от бликов.

Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы DisplayPort, HDMI и DVI-D. Габариты составляют 554,4 ? 245 ? 396–551 мм, вес — 7,9 килограмма.

Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. Можно менять высоту экрана по отношению к поверхности стола, поворачивать и наклонять дисплей, а также изменять его ориентацию с альбомной на портретную.



