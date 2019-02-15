Объектив Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S обойдётся в $2300
Компания Nikon анонсировала объектив Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S, предназначенный для использования с беззеркальными фотоаппаратами с байонетом Z-Mount.
Новинка, как утверждается, подходит для съёмки портретов, пейзажей, свадебных церемоний и других событий. Кроме того, устройство может использоваться создателями контента, которые осуществляют запись видеоматериалов.
Конструкция включает 17 элементов в 15 группах, в том числе четыре асферические линзы и два элемента из стекла ED.
Говорится о специальном нанокристаллическом покрытии Nano Crystal Coat: оно используется для получения чистых изображений с минимальными бликами и двоением даже при контровом освещении. Кроме того, применено многослойное покрытие ARNEO.
Основные характеристики объектива Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S таковы:
- Фокусное расстояние: 24–70 мм;
- Максимальная диафрагма: f/2,8;
- Минимальная диафрагма: f/22;
- Конструкция: 17 элементов в 15 группах;
- Минимальное расстояние фокусировки: 0,38 м;
- Размер фильтра: 82 мм;
- Максимальный диаметр: 89 мм;
- Длина: 126 мм;
- Вес: 805 г.
В продажу новинка поступит предстоящей весной по ориентировочной цене 2300 долларов США.
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Hard
15.02.2019 05:52