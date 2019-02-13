Гарнитура Xtrfy H2 предназначена для продолжительных игровых сессий

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas, основанная в 1999 году, представила под маркой Xtrfy гарнитуру H2, разработанную для пользователей, проводящих много времени за играми и участвующих в турнирах.

Продуманная конструкция с алюминиевой рамой и накладными наушниками обеспечивает высокий уровень комфорта во время продолжительных баталий.

Применены 53-миллиметровые излучатели с расширенным диапазоном воспроизводимых частот — от 15 Гц до 25 кГц. Предусмотрен съёмный микрофон.

Благодаря применению 3,5-миллиметрового коннектора обеспечивается универсальность: использовать гарнитуру можно с персональными компьютерами, игровыми консолями и мобильными гаджетами.

На кабеле располагается пульт управления, при помощи которого можно регулировать уровень громкости, быстро приглушать звук и отключать микрофон.

Новинка выполнена в чёрном цвете. Вес составляет приблизительно 330 граммов (360 граммов вместе с микрофоном и соединительным кабелем).

Приобрести игровую гарнитуру Xtrfy H2 можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США .



