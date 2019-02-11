EVGA и Palit готовят компактные версии GeForce GTX 1660 Ti

Вслед за фотографиями упаковки видеокарты Galax GeForce GTX 1660 Ti ресурс VideoCardz опубликовал изображения графических ускорителей GeForce GTX 1660 Ti в исполнении компаний EVGA и Palit.

Сообщается, что компания EVGA на старте продаж предложит лишь компактные модели GeForce GTX 1660 Ti XC и GTX 1660 Ti Black. Обе новинки построены на укороченных печатных платах собственного дизайна EVGA и оснащены системами охлаждения с одиночным вентилятором. Внешне видеокарты выглядят идентично, так что, скорее всего, между собой они будут отличаться лишь тактовыми частотами GPU.

В свою очередь компания Palit подготовила две новые видеокарты в серии StormX, которые отличаются ещё более компактными габаритами, чем модели EVGA. Здесь также использованы системы охлаждения с одним вентилятором и радиатором с тепловыми трубками. Графический процессор видеокарты GeForce GTX 1660 Ti StormX будет работать с частотой до 1770 МГц в режиме Boost, тогда как модель GeForce GTX 1660 Ti StormX OC предложит частоту до 1815 МГц.

Конечно же, оба производителя выпустят и другие собственные версии видеокарты GeForce GTX 1660 Ti. Однако EVGA предложит больше вариантов лишь несколько позже. Отметим, что согласно данным VideoCardz, старт продаж видеокарт GeForce GTX 1660 Ti намечен на 22 февраля, хотя ранее в слухах фигурировала дата 15 февраля. Возможно, в ближайшую пятницу стоит ждать лишь анонса новинки.



