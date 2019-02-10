AMD раскроет некоторые подробности об архитектуре Zen 2 в рамках GDC 2019
Посетители Game Developers Conference этого года, которая пройдёт с 18 по 23 марта в Сан-Франциско, смогут получить некоторое представление об архитектуре Zen 2. Во всяком случае, на это указывает описание мероприятия компании AMD, проведение которого запланировано в рамках конференции GDC 2019.
Как во время анонса серверных процессоров EPYC «Rome» в ноябре прошлого года, так и на январской предварительной презентации процессоров Ryzen 3000 на CES 2019, компания AMD лишь упоминала архитектуру Zen 2, но не вдавалась в подробности о ней. Однако уже в следующем месяце компания AMD расскажет о архитектурных особенностях Zen 2.
Если точнее, компания AMD планирует рассказать разработчикам об особенностях оптимизации программного обеспечения под процессоры Ryzen. Всё это будет сопровождаться различными примерами и практическими советами. Также производитель обещает поближе познакомить посетителей своего мероприятия со своей новой архитектурой Zen 2.
Подробного рассказа обо всех особенностях новой процессорной архитектуры Zen 2 ждать, к сожалению, не стоит. Однако некоторые особенности компания AMD всё же раскроет, и мы будем надеяться, что их будет достаточно много, и они будут интересными.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
09.02.2019 17:54