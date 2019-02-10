AMD раскроет некоторые подробности об архитектуре Zen 2 в рамках GDC 2019

AMD раскроет некоторые подробности об архитектуре Zen 2 в рамках GDC 2019

Посетители Game Developers Conference этого года, которая пройдёт с 18 по 23 марта в Сан-Франциско, смогут получить некоторое представление об архитектуре Zen 2. Во всяком случае, на это указывает описание мероприятия компании AMD, проведение которого запланировано в рамках конференции GDC 2019.

Как во время анонса серверных процессоров EPYC «Rome» в ноябре прошлого года, так и на январской предварительной презентации процессоров Ryzen 3000 на CES 2019, компания AMD лишь упоминала архитектуру Zen 2, но не вдавалась в подробности о ней. Однако уже в следующем месяце компания AMD расскажет о архитектурных особенностях Zen 2.

Если точнее, компания AMD планирует рассказать разработчикам об особенностях оптимизации программного обеспечения под процессоры Ryzen. Всё это будет сопровождаться различными примерами и практическими советами. Также производитель обещает поближе познакомить посетителей своего мероприятия со своей новой архитектурой Zen 2.

AMD раскроет некоторые подробности об архитектуре Zen 2 в рамках GDC 2019

Подробного рассказа обо всех особенностях новой процессорной архитектуры Zen 2 ждать, к сожалению, не стоит. Однако некоторые особенности компания AMD всё же раскроет, и мы будем надеяться, что их будет достаточно много, и они будут интересными.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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