Видеокарты AMD на базе Navi выйдут не раньше октября

Видеокарты AMD на базе Navi выйдут не раньше октября

Согласно данным, полученным французским ресурсом Cowcotland от неназванного источника, компания AMD будет вынуждена отложить релиз своих видеокарт нового поколения на базе графических процессоров Navi. Конкретные причины задержки не уточняются, но предположительно она может быть вызвана производственным трудностями.

Напомним, что сравнительно недавно компания AMD подтвердила запуск видеокарт на базе Navi в текущем 2019 году. Чуть позже появились слухи, согласно которым анонс видеокарт AMD нового поколения должен был состояться в рамках выставки Computex 2019 или вскоре после неё в июне этого года. А уже в июле новинки должны были поступить в продажу.

Теперь же сообщается, что AMD вынуждена отложить выпуск видеокарт на базе Navi до четвёртого квартала текущего года, то есть как минимум до октября. Вероятнее всего, данная задержка как-то связана с производственной стороной. В частности, AMD могла разрабатывать Navi с расчётом на производство на мощностях GlobalFoundries, однако та решила повременить с освоением 7-нм техпроцесса, и теперь AMD вынуждена вносить коррективы для производства по 7-нм техпроцессу другого производителя.

Видеокарты AMD на базе Navi выйдут не раньше октября

На данный момент производством 7-нм чипов для AMD занимается только компания TSMC. Тайваньский производитель отвечает за производство кристаллов для центральных процессоров EPYC «Rome» и Ryzen 3000 и графических процессоров Vega II. Скорее всего, компания TSMC займётся также и производством 7-нм графических процессоров Navi.

Видеокарты AMD на базе Navi выйдут не раньше октября

Напомним, первые видеокарты на графических процессорах Navi будут принадлежать к среднему ценовому сегменту. Они придут на смену актуальным моделям Radeon RX 500-й серии, которые построены на графических процессорах Polaris. По слухам, новинки предложат значительный прирост производительности по сравнению с Polaris за счёт архитектурных улучшений, более высокой частоты и использования более быстрой памяти GDDR6.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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