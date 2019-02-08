Характеристики, сроки выпуска, и стоимость видеокарт AMD Radeon RX 3080, RX 3070 и RX 3060 на базе GPU Navi

После недавнего начала продаж видеокарт AMD Radeon VII компания AMD сосредоточила свое внимание на ускорителях с кардинально новым видеочипом Navi, которые выйдут позднее в IV квартале 2019 года, а не летом, как предполагалось ранее. В преддверии этого появилась новая информация о грядущих картах.

Характеристики

Изначально новый модельный ряд будет представлен тремя моделями – Radeon RX 3080, RX 3070 и RX 3060. Топовая карта Radeon RX 3080 получит видеочип Navi 10, 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 и TDP 150 Вт, а также производительность на уровне видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080.

Среднеуровневый ускоритель Radeon RX 3070 будет построен на базе ядра Navi 12, с 8 ГБ памяти GDDR6 и TDP 120 Вт, ожидаемая мощность будет на уровне NVIDIA GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1070. Самую доступную карту Radeon RX 3060 оснастят чипом Navi 12, 8 ГБ памяти GDDR6 и TDP 75 Вт, обещанный уровень производительности будет на уровне NVIDIA GeForce RTX 2050 и GeForce GTX 1060.

Стоимость

Но, пожалуй, самым привлекательным в грядущих видеокартах будет их цена. AMD Radeon RX 3080 обойдется $250, Radeon RX 3070 – в $200, а Radeon RX 3060 – в $130.