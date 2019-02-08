Характеристики, сроки выпуска, и стоимость видеокарт AMD Radeon RX 3080, RX 3070 и RX 3060 на базе GPU Navi

После недавнего начала продаж видеокарт AMD Radeon VII компания AMD сосредоточила свое внимание на ускорителях с кардинально новым видеочипом Navi, которые выйдут позднее в IV квартале 2019 года, а не летом, как предполагалось ранее. В преддверии этого появилась новая информация о грядущих картах.

AMD-Radeon-VII

Характеристики

Изначально новый модельный ряд будет представлен тремя моделями – Radeon RX 3080, RX 3070 и RX 3060. Топовая карта Radeon RX 3080 получит видеочип Navi 10, 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 и TDP 150 Вт, а также производительность на уровне видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080.

Среднеуровневый ускоритель Radeon RX 3070 будет построен на базе ядра Navi 12, с 8 ГБ памяти GDDR6 и TDP 120 Вт, ожидаемая мощность будет на уровне NVIDIA GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1070. Самую доступную карту Radeon RX 3060 оснастят чипом Navi 12, 8 ГБ памяти GDDR6 и TDP 75 Вт, обещанный уровень производительности будет на уровне NVIDIA GeForce RTX 2050 и GeForce GTX 1060.

Стоимость

Но, пожалуй, самым привлекательным в грядущих видеокартах будет их цена. AMD Radeon RX 3080 обойдется $250, Radeon RX 3070 – в $200, а Radeon RX 3060 – в $130.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Статистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилосьСтатистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилось
Цена игрового ПК Maingear Rush Ultimus может превышать $30 000Цена игрового ПК Maingear Rush Ultimus может превышать $30 000
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветкаВидеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветка
Поставки материнских плат Gigabyte падают и тянут за собой сокращение людей и расходовПоставки материнских плат Gigabyte падают и тянут за собой сокращение людей и расходов
Antec Prizm Cooling Matrix: необычный сдвоенный вентилятор в единой «оправе»Antec Prizm Cooling Matrix: необычный сдвоенный вентилятор в единой «оправе»
Блок рекламы


Похожие новости
Видеокарты AMD на базе Navi выйдут не раньше октябряВидеокарты AMD на базе Navi выйдут не раньше октября
Eurocom Sky X4C: ноутбук с возможностью апгрейда процессора и видеокартыEurocom Sky X4C: ноутбук с возможностью апгрейда процессора и видеокарты
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветкаВидеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветка
Foxconn передумала выпускать в США ЖК-дисплеи для телевизоровFoxconn передумала выпускать в США ЖК-дисплеи для телевизоров
Корпус Antec DP501 с подсветкой вмещает видеокарты длиной до 380 ммКорпус Antec DP501 с подсветкой вмещает видеокарты длиной до 380 мм
MSI опубликовала список мониторов с поддержкой Adaptive-Sync на видеокартах NVIDIAMSI опубликовала список мониторов с поддержкой Adaptive-Sync на видеокартах NVIDIA
Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначноПервые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно
Эффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 ммЭффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 мм
AMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимостиAMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимости
Видеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИВидеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИ
Последние новости
Подгружаем последние новости