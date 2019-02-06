Статистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилось

Статистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилось

Когда NVIDIA на прошлой неделе предупредила своих инвесторов о том, что доходы компании по итогам прошлого квартала окажутся на полмиллиарда долларов ниже ожиданий, в качестве одной из причин были названы низкие продажи графических процессоров поколения Turing. Серия видеокарт GeForce RTX была анонсирована в сентябре прошлого года, и NVIDIA приурочила к её появлению увеличение цен. Компания полагала, что подорожание будет воспринято покупателями с пониманием, так как видеокарты нового поколения предлагают принципиально новые возможности – аппаратную трассировку лучей в реальном времени и основанное на использовании технологий глубокого обучения сглаживание DLSS. Однако игроки рассудили иначе. Как показывают статистические данные о конфигурациях игровых компьютеров, собираемые сервисом Steam, карты поколения Turing действительно приходят в компьютеры пользователей заметно медленнее, чем предыдущее поколение видеокарт (Pascal) сразу после его анонса.

Ресурс ExtremeTech сделал интересную подборку, в которой сравнил долю геймерских систем с видеокартами GeForce RTX 2080 и RTX 2070 за последние пять месяцев с той долей, которую удавалось получить в игровых компьютерах видеокартам GeForce GTX 1080 и GTX 1070 с мая по сентябрь 2016 года, когда они только пришли на рынок. На представленных графиках по оси абсцисс отложено число месяцев, прошедшее с периода анонса видеокарты, а по оси ординат – доля систем с ней в статистике Steam.

Статистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилось

Сравнение «уровня принятия» геймерами GeForce GTX 1080 и GeForce RTX 2080 показывает, что более новая видеокарта поколения Turing по прошествии пяти месяцев после анонса имеет примерно вдвое более низкое распространение, чем подобный акселератор поколения Pascal в 2016 году. Более того, скорость роста количества систем с GeForce RTX 2080 явно ниже, чем аналогичный показатель для GeForce GTX 1080.

Статистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилось

Ещё хуже выглядит положение дел с картой более низкого уровня. GeForce GTX 1070 была самым настоящим хитом и завоевала в своё время 1,4 % рынка в течение пяти месяцев. GeForce RTX 2070 о такой популярности может только мечтать, ведь в настоящее время эта видеокарта поколения Turing фигурирует лишь в 0,33 % игровых систем, зарегистрированных в Steam.

Статистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилось

Не позволяет выставить GPU поколения Turing в выгодном свете даже сопоставление результатов GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080, которые относятся к одной и той же ценовой категории. Всё равно карты прошлого поколения демонстрировали после своего появления как минимум вдвое более сильную востребованность рынком.

Правда, у такого сравнительного анализа существуют некоторые слабые места. Во-первых, пользовательская база Steam непрерывно растёт, и одни и те же процентные показатели тогда и сейчас на самом деле соответствуют разным количествам видеокарт в штуках. Во-вторых, с поколением Turing компания NVIDIA проводит «мягкое обновление» модельного ряда, когда в продаже одновременно с новинками остаются и видеокарты прошлого поколения.

Тем не менее, все эти возражения не меняют общей картины. Число пользователей Steam выросло с середины 2016 до начала 2019 года с 12,7 до 18,5 млн игроков, то есть менее чем в полтора раза. При этом в идеальном случае продажи игровых карт NVIDIA должны расти вместе с увеличением рынка, чего на самом деле не наблюдается даже близко. Что же касается тактики выведения на рынок графических ускорителей, то семейство Pascal тоже не вытеснило предыдущее семейство Maxwell в одночасье. Более того, GeForce GTX 1080 и GTX 1070 на первых порах даже страдали от недопоставок, вызванных проблемами с 14-нм техпроцессом.

Статистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилось

Иными словами, нет никаких сомнений в том, что на старте продаж новые GPU поколения Turing действительно выступают гораздо хуже своих предшественников. И более того, если обратиться к данным Steam, то самый большой рост популярности из видеокарт NVIDIA демонстрирует совсем не какой-то представитель поколения Turing, а старый добрый GeForce GTX 1070, чья доля в игровых системах в январе увеличилась на 0,18%.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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