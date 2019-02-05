Dark Base 700 White Edition: корпус be quiet! в белоснежном исполнении

Компания be quiet! представила компьютерный корпус Dark Base 700 White Edition, который будет выпущен ограниченной серией в количестве 3000 штук.

Новинка, как отражено в названии, выполнена в белом цвете. Причём это касается как внешней части, так и внутренней. Каждый экземпляр имеет алюминиевую пластину с индивидуальным номером.

Корпус оснащён боковой панелью из закаленного стекла. Во фронтальной части предусмотрена RGB-подсветка с возможностью управления через материнскую плату.

Допускается установка плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Слоты расширения выполнены по схеме «7+2». Возможно использование дискретных графических ускорителей длиной до 430 мм.

Корпус предлагает гибкие возможности по формированию системы охлаждения. Это может быть воздушное или жидкостное решение. Во втором случае допускается монтаж радиаторов формата от 120 до 360 мм.

Размеры корпуса с подставкой составляют 544 ? 241 ? 519 мм. Максимальная высота процессорного кулера — 180 мм. Во фронтальной части расположены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и симметричный порт USB 3.1 Gen 2 Type C.

В продажу корпус be quiet! Dark Base 700 White Edition поступит в текущем месяце по ориентировочной цене 190 долларов США .



