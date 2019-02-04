Ускоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системы

Ускоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системы

Компания ASUS анонсировала графический ускоритель TUF GeForce RTX 2060 OC, предназначенный для использования в корпусах с ограниченным внутренним пространством.

«Сердцем» видеокарты (модель TUF-RTX2060-O6G-GAMING) служит чип NVIDIA Turing. Конфигурация включает 1920 ядер CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR6 со 192-битной шиной. У эталонных изделий базовая частота ядра составляет 1365 МГц, форсированная частота — 1680 МГц. Память работает на эффективной частоте 14 ГГц.

Новинка ASUS имеет заводской разгон. Причём предусмотрены два режима работы — Gaming Mode и OC Mode. В первом случае турбо-частота достигает 1710 МГц, во втором — 1740 МГц.

Ускоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системы

При изготовлении карты используется полностью автоматизированный процесс производства — технология Auto-Extreme. Система охлаждения включает два вентилятора с двойным шарикоподшипником.

Ускоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системы

Габариты графического ускорителя составляют 204 ? 125 ? 46 мм. Для подключения дисплеев предусмотрены два интерфейса HDMI 2.0b, по одному разъёму DVI-D и DisplayPort 1.4.

Информации об ориентировочной цене видеокарты ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Серьёзный инцидент на фабрике TSMC: производство остановлено, забраковано более 10000 пластинСерьёзный инцидент на фабрике TSMC: производство остановлено, забраковано более 10000 пластин
Акции NVIDIA обвалились почти на 18%Акции NVIDIA обвалились почти на 18%
Intel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 ВтIntel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 Вт
Samsung представила память eUFS ёмкостью 1 ТБ для Galaxy S10 PlusSamsung представила память eUFS ёмкостью 1 ТБ для Galaxy S10 Plus
Загадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмаркеЗагадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмарке
Блок рекламы


Похожие новости
Монитор ASUS VT229H поддерживает сенсорное управлениеМонитор ASUS VT229H поддерживает сенсорное управление
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветкаВидеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветка
Игровой монитор ASUS VP279QG поддерживает технологию FreeSyncИгровой монитор ASUS VP279QG поддерживает технологию FreeSync
Palit готовит видеокарту GeForce GTX 1160Palit готовит видеокарту GeForce GTX 1160
GIGABYTE готовит GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White в белом цветеGIGABYTE готовит GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White в белом цвете
ASUS представила видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti с водяным охлаждениемASUS представила видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti с водяным охлаждением
Дуэт ускорителей Colorful iGame GeForce RTX 2060 с разгономДуэт ускорителей Colorful iGame GeForce RTX 2060 с разгоном
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti протестирована в AotS: ощутимо быстрее GeForce GTX 1060NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti протестирована в AotS: ощутимо быстрее GeForce GTX 1060
Монитор ASUS VA279HA Eye Care подходит для работы и игрМонитор ASUS VA279HA Eye Care подходит для работы и игр
Плата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лентПлата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лент
Последние новости
Подгружаем последние новости