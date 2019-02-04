Ускоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системы

Компания ASUS анонсировала графический ускоритель TUF GeForce RTX 2060 OC, предназначенный для использования в корпусах с ограниченным внутренним пространством.

«Сердцем» видеокарты (модель TUF-RTX2060-O6G-GAMING) служит чип NVIDIA Turing. Конфигурация включает 1920 ядер CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR6 со 192-битной шиной. У эталонных изделий базовая частота ядра составляет 1365 МГц, форсированная частота — 1680 МГц. Память работает на эффективной частоте 14 ГГц.

Новинка ASUS имеет заводской разгон. Причём предусмотрены два режима работы — Gaming Mode и OC Mode. В первом случае турбо-частота достигает 1710 МГц, во втором — 1740 МГц.

При изготовлении карты используется полностью автоматизированный процесс производства — технология Auto-Extreme. Система охлаждения включает два вентилятора с двойным шарикоподшипником.

Габариты графического ускорителя составляют 204 ? 125 ? 46 мм. Для подключения дисплеев предусмотрены два интерфейса HDMI 2.0b, по одному разъёму DVI-D и DisplayPort 1.4.

Информации об ориентировочной цене видеокарты ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC на данный момент, к сожалению, нет.



