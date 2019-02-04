Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в $8450
Компания Leica Camera анонсировала специальную версию фотоаппарата M10-P со сменной оптикой: новинка получила название Edition Safari.
Устройство выполнено в тёмно-оливковом цвете. Эта необычная отделка, как отмечается, имеет давнюю традицию. Первые камеры Leica в таком исполнении были изначально разработаны и изготовлены для использования в полевых условиях. Такие фотоаппараты заработали репутацию надёжных и прочных инструментов для съёмки в экстремальных условиях.
В техническом плане модификация Leica M10-P Edition Safari идентична обычной версии M10-P. Камера наделена 24-мегапиксельным КМОП-сенсором (35,8 ? 23,9 мм), процессором обработки изображений Leica Maestro II, сенсорным 3-дюймовым дисплеем и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Функции видеозаписи не предусмотрены.
Фотоаппарат Leica M10-P Edition Safari выйдет ограниченной серией в количестве 1500 экземпляров. Цена составляет 8450 долларов США.
Кроме того, представлен объектив Leica Summicron-M 50 mm f/2 Edition Safari в соответствующем цветовом исполнении. Объём выпуска этого устройства составит 500 штук. Цена — 2750 долларов США.
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Hard
03.02.2019 16:13