Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в $8450

Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в $8450

Компания Leica Camera анонсировала специальную версию фотоаппарата M10-P со сменной оптикой: новинка получила название Edition Safari.

Устройство выполнено в тёмно-оливковом цвете. Эта необычная отделка, как отмечается, имеет давнюю традицию. Первые камеры Leica в таком исполнении были изначально разработаны и изготовлены для использования в полевых условиях. Такие фотоаппараты заработали репутацию надёжных и прочных инструментов для съёмки в экстремальных условиях.

Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в 50

В техническом плане модификация Leica M10-P Edition Safari идентична обычной версии M10-P. Камера наделена 24-мегапиксельным КМОП-сенсором (35,8 ? 23,9 мм), процессором обработки изображений Leica Maestro II, сенсорным 3-дюймовым дисплеем и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Функции видеозаписи не предусмотрены.

Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в 50

Фотоаппарат Leica M10-P Edition Safari выйдет ограниченной серией в количестве 1500 экземпляров. Цена составляет 8450 долларов США.

Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в 50

Кроме того, представлен объектив Leica Summicron-M 50 mm f/2 Edition Safari в соответствующем цветовом исполнении. Объём выпуска этого устройства составит 500 штук. Цена — 2750 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Серьёзный инцидент на фабрике TSMC: производство остановлено, забраковано более 10000 пластинСерьёзный инцидент на фабрике TSMC: производство остановлено, забраковано более 10000 пластин
Акции NVIDIA обвалились почти на 18%Акции NVIDIA обвалились почти на 18%
Intel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 ВтIntel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 Вт
Samsung представила память eUFS ёмкостью 1 ТБ для Galaxy S10 PlusSamsung представила память eUFS ёмкостью 1 ТБ для Galaxy S10 Plus
Загадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмаркеЗагадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмарке
Блок рекламы


Похожие новости
Стартовало производство опытной серии 1-Гбит STT-MRAM: ёмкость выросла вчетвероСтартовало производство опытной серии 1-Гбит STT-MRAM: ёмкость выросла вчетверо
Новая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPSНовая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPS
Olympus OM-D E-M1X: профессиональная 20-Мп фотокамера повышенной надёжностиOlympus OM-D E-M1X: профессиональная 20-Мп фотокамера повышенной надёжности
Панорамная смарт-камера Huawei стоит менее $50Панорамная смарт-камера Huawei стоит менее $50
NVIDIA распродала почти все GeForce GTX 10-й серииNVIDIA распродала почти все GeForce GTX 10-й серии
CES 2019: Ноутбук Dell Inspiron 7000 Black Edition с перьевым управлениемCES 2019: Ноутбук Dell Inspiron 7000 Black Edition с перьевым управлением
NVIDIA не смогла сохранить в секрете внешний вид GeForce RTX 2060 Founders EditionNVIDIA не смогла сохранить в секрете внешний вид GeForce RTX 2060 Founders Edition
EVGA готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti K|NGP|N Edition для оверклокеровEVGA готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti K|NGP|N Edition для оверклокеров
ПК-корпус Thermaltake View 23 Tempered Glass ARGB Edition поможет создать игровую системуПК-корпус Thermaltake View 23 Tempered Glass ARGB Edition поможет создать игровую систему
Шлем HTC Vive Pro McLaren Edition для поклонников Формула 1 обойдётся в $1550Шлем HTC Vive Pro McLaren Edition для поклонников Формула 1 обойдётся в $1550
Последние новости
Подгружаем последние новости