Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в $8450

Компания Leica Camera анонсировала специальную версию фотоаппарата M10-P со сменной оптикой: новинка получила название Edition Safari.

Устройство выполнено в тёмно-оливковом цвете. Эта необычная отделка, как отмечается, имеет давнюю традицию. Первые камеры Leica в таком исполнении были изначально разработаны и изготовлены для использования в полевых условиях. Такие фотоаппараты заработали репутацию надёжных и прочных инструментов для съёмки в экстремальных условиях.

В техническом плане модификация Leica M10-P Edition Safari идентична обычной версии M10-P. Камера наделена 24-мегапиксельным КМОП-сенсором (35,8 ? 23,9 мм), процессором обработки изображений Leica Maestro II, сенсорным 3-дюймовым дисплеем и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Функции видеозаписи не предусмотрены.

Фотоаппарат Leica M10-P Edition Safari выйдет ограниченной серией в количестве 1500 экземпляров. Цена составляет 8450 долларов США .

Кроме того, представлен объектив Leica Summicron-M 50 mm f/2 Edition Safari в соответствующем цветовом исполнении. Объём выпуска этого устройства составит 500 штук. Цена — 2750 долларов США .



