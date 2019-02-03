Antec Prizm Cooling Matrix: необычный сдвоенный вентилятор в единой «оправе»
Компания Antec анонсировала весьма любопытный компонент системы охлаждения настольного компьютера — решение под названием Prizm Cooling Matrix.
Новинка представляет собой сдвоенный вентилятор; причём крыльчатки располагаются внутри единой рамки. Такое исполнение упрощает монтаж и придаёт изделию нестандартный вид.
Крыльчатки имеют 11-лопасную конструкцию; применяются гидродинамические подшипники. Диаметр составляет 120 миллиметров. Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), но диапазон оборотов пока не раскрывается.
Ещё одна особенность Prizm Cooling Matrix — многоцветная RGB-подсветка на «оправе». Управление может осуществляться посредством входящего в комплект контроллера. Кроме того, заявлена совместимость с технологиями ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion и ASRock PolyChrome Sync.
Приобрести сдвоенный вентилятор Antec Prizm Cooling Matrix можно будет по ориентировочной цене 70 долларов США.
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03.02.2019 14:54