Antec Prizm Cooling Matrix: необычный сдвоенный вентилятор в единой «оправе»

Antec Prizm Cooling Matrix: необычный сдвоенный вентилятор в единой «оправе»

Компания Antec анонсировала весьма любопытный компонент системы охлаждения настольного компьютера — решение под названием Prizm Cooling Matrix.

Новинка представляет собой сдвоенный вентилятор; причём крыльчатки располагаются внутри единой рамки. Такое исполнение упрощает монтаж и придаёт изделию нестандартный вид.

Крыльчатки имеют 11-лопасную конструкцию; применяются гидродинамические подшипники. Диаметр составляет 120 миллиметров. Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), но диапазон оборотов пока не раскрывается.

Antec Prizm Cooling Matrix: необычный сдвоенный вентилятор в единой «оправе»

Ещё одна особенность Prizm Cooling Matrix — многоцветная RGB-подсветка на «оправе». Управление может осуществляться посредством входящего в комплект контроллера. Кроме того, заявлена совместимость с технологиями ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion и ASRock PolyChrome Sync.

Приобрести сдвоенный вентилятор Antec Prizm Cooling Matrix можно будет по ориентировочной цене 70 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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