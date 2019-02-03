Корпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемов

Компания GIGABYTE представила компьютерный корпус Aorus C300 Glass формата Mid Tower для настольной системы игрового класса.

Новинка получила строгий, но эффектный облик. Корпус оснащён панелями из металла матовой шлифовки и боковой стенкой из закалённого стекла. Реализована фирменная подсветка RGB Fusion 2.0, работа которой может быть синхронизирована с другими компонентами ПК.

На интерфейсную панель (находится вверху), помимо традиционных гнёзд для наушников и микрофона, а также портов USB 3.0 (?2), выведены разъём HDMI и симметричный порт USB 3.1 Gen2 Type-C. Это значительно упрощает подключение шлемов виртуальной реальности (VR).

Возможна установка плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух накопителей стандарта 3,5/2,5 дюйма и трёх устройств в формате 2,5 дюйма. Слоты расширения выполнены по формуле «7+2»: это обеспечивает возможность вертикального размещения видеокарты. Кстати, длина дискретных графических ускорителей может достигать 400 мм.

Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 170 мм. При использовании системы жидкостного охлаждения можно задействовать радиатор формата 360/280/240 мм спереди и 120 мм сзади. Схема установки вентиляторов воздушного охлаждения такова: 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади.



