Корпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемов

Корпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемов

Компания GIGABYTE представила компьютерный корпус Aorus C300 Glass формата Mid Tower для настольной системы игрового класса.

Новинка получила строгий, но эффектный облик. Корпус оснащён панелями из металла матовой шлифовки и боковой стенкой из закалённого стекла. Реализована фирменная подсветка RGB Fusion 2.0, работа которой может быть синхронизирована с другими компонентами ПК.

Корпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемов

На интерфейсную панель (находится вверху), помимо традиционных гнёзд для наушников и микрофона, а также портов USB 3.0 (?2), выведены разъём HDMI и симметричный порт USB 3.1 Gen2 Type-C. Это значительно упрощает подключение шлемов виртуальной реальности (VR).

Корпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемов

Возможна установка плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух накопителей стандарта 3,5/2,5 дюйма и трёх устройств в формате 2,5 дюйма. Слоты расширения выполнены по формуле «7+2»: это обеспечивает возможность вертикального размещения видеокарты. Кстати, длина дискретных графических ускорителей может достигать 400 мм.

Корпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемов

Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 170 мм. При использовании системы жидкостного охлаждения можно задействовать радиатор формата 360/280/240 мм спереди и 120 мм сзади. Схема установки вентиляторов воздушного охлаждения такова: 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Серьёзный инцидент на фабрике TSMC: производство остановлено, забраковано более 10000 пластинСерьёзный инцидент на фабрике TSMC: производство остановлено, забраковано более 10000 пластин
Акции NVIDIA обвалились почти на 18%Акции NVIDIA обвалились почти на 18%
Стартовало производство опытной серии 1-Гбит STT-MRAM: ёмкость выросла вчетвероСтартовало производство опытной серии 1-Гбит STT-MRAM: ёмкость выросла вчетверо
Intel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 ВтIntel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 Вт
Samsung представила память eUFS ёмкостью 1 ТБ для Galaxy S10 PlusSamsung представила память eUFS ёмкостью 1 ТБ для Galaxy S10 Plus
Блок рекламы


Похожие новости
Новый корпус Raidmax открывает взору великолепие галактикиНовый корпус Raidmax открывает взору великолепие галактики
Корпус DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB WH выполнен в белом цветеКорпус DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB WH выполнен в белом цвете
Корпус Antec DP501 с подсветкой вмещает видеокарты длиной до 380 ммКорпус Antec DP501 с подсветкой вмещает видеокарты длиной до 380 мм
ПК-корпус FSP CMT340: закалённое стекло и вентиляторы с RGB-подсветкойПК-корпус FSP CMT340: закалённое стекло и вентиляторы с RGB-подсветкой
MSI MAG Vampiric 010: ПК-корпус с подсветкой Mystic LightMSI MAG Vampiric 010: ПК-корпус с подсветкой Mystic Light
Эффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 ммЭффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 мм
Acer показала ноутбук TravelMate B114-21 с бронированным корпусомAcer показала ноутбук TravelMate B114-21 с бронированным корпусом
Игровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями OmronИгровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями Omron
Плата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лентПлата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лент
CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSyncCES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync
Последние новости
Подгружаем последние новости