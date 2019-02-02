Поставки материнских плат Gigabyte падают и тянут за собой сокращение людей и расходов

Поставки материнских плат Gigabyte падают и тянут за собой сокращение людей и расходов

Сайт DigiTimes со ссылкой на рыночных наблюдателей сообщает, что компания Gigabyte Technology в первой половине 2019 года планирует сократить расходы на производство и маркетинг. Увольнению могут подвергнуться от 5 % до 10 % работников компании. Официально Gigabyte не комментирует эти и другие цифры, но специалисты уверены, что компания уже столкнулась с трудностями в реализации материнских плат и видеокарт, поэтому сокращений и строжайшего режима экономии ей не удастся избежать, как, собственно, и компаниям ASUSTeK Computer, и Micro-Star International (MSI).

Самым сильным 2019 году будет спад на рынке видеокарт, который до весны 2018 года в значительной мере подогревался спросом на графические адаптеры для добычи криптовалют. Спад в поставках материнских плат прогнозируется на сравнительно небольшую величину, но он наблюдается не первый год и это уже постоянное явление, связанное с сокращением рынка ПК. Исходя из этого, в Gigabyte якобы собираются принять решение о приоритетном сокращении штата на производстве материнских плат, но не на линиях по выпуску видеокарт. Ещё раз напомним, это неофициальная информация.

В четвёртом квартале 2018 календарного года компания Gigabyte поставила 2,2 млн материнских плат. За весь 2018 год объём поставок составил 11,45 млн штук. В 2017 году, например, компания отгрузила 12,6 млн плат, а в 2016 году 16 млн штук. В 2019 году компания прогнозирует поставки на уровне 10 млн материнских плат.

Поставки материнских плат Gigabyte падают и тянут за собой сокращение людей и расходов

Поставки видеокарт в 2016 году составили 3,5 млн штук. В 2017 году на волне интереса к добыче криптовалюты объёмы поставок выросли до 4,8 млн штук. В 2018 году поставки в первом квартале достигли 1,2 млн, но затем каждый квартал наблюдалось снижение объёмов: до 850 тыс. штук во втором квартале, 750 тыс. штук в третьем и 700 тыс. штук в четвёртом. Фактически поставки видеокарт в 2018 году вернулись к объёмам 2016 года на уровне 3,5 млн штук.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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