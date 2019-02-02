Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветка

Компания GIGABYTE выпустила графический ускоритель GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G с фирменной системой охлаждения и заводским разгоном.

«Сердце» видеокарты — чип NVIDIA Turing. Решение содержит 2304 ядра CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. У референсных изделий базовая частота ядра составляет 1410 МГц, частота в турбо-режиме — 1620 МГц. Память работает на частоте 14 ГГц.

Карта GIGABYTE (модель GV-N2070GAMINGOC WHITE-8GC) может функционировать в двух режимах — Gaming Mode и OC Mode. В первом случае турбо-частота ядра достигает 1725 МГц, во втором — 1740 МГц.

Кожух ускорителя и задняя усиливающая пластина выполнены в белом цвете. Логотип компании в торцевой части наделён многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0; поддерживаются различные эффекты.

За охлаждение отвечает фирменный высокоэффективный кулер WindForce 3X. Он содержит радиатор и композитные тепловые трубки. Довершают картину три вентилятора с дизайном лопастей Blade Fan: они остаются выключенными до тех пор, пока температура не превысит определённый порог.

Набор разъёмов включает три интерфейса DisplayPort 1.4, коннектор HDMI 2.0b и порт USB Type-C. Габариты карты — 280,35 ? 116,45 ? 40,24 мм.



