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Корпус DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB WH выполнен в белом цвете Компания DeepCool выпустила компьютерный корпус Matrexx 55 ADD-RGB WH, который допускает установку материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Представленная новинка — это модификация решения Matrexx 55 ADD-RGB, анонсированного осенью прошлого года. Модель с приставкой WH окрашена в белый цвет, а боковая и фронтальная панели изготовлены из затемнённого закалённого стекла толщиной 4 мм. Спереди имеется многоцветная RGB-полоса; система подсветки совместима с технологиями ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion и ASRock PolyChrome Sync. Корпус предлагает гибкие возможности охлаждения. Энтузиасты смогут задействовать жидкостную систему. Возможен монтаж радиаторов формата 120/140/240/280/360 мм спереди, 120/140/240/280 мм сверху и 120 мм сзади. При использовании воздушного охлаждения схема установки вентиляторов выглядит следующим образом: 3 ? 120/140 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. Компьютер может быть оборудован семью картами расширения, двумя накопителями формата 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми устройствами. Ограничение по длине графических ускорителей составляет 370 мм, по высоте процессорного кулера — 168 мм. Габариты корпуса равны 440 ? 210 ? 480 мм.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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