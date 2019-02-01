Загадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмарке

В бенчмарке Geekbench появилась информация о загадочном устройстве Google, которое фигурирует под кодовым обозначением Rammus.

Загадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмарке

Reuters

Тест говорит о том, что в гаджете используется процессор Intel Core i7-8500Y. Этот чип поколения Amber Lake Y содержит два вычислительных ядра с возможностью обработки четырёх потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,5 ГГц, максимальная — 4,2 ГГц.

В состав процессора входит графический ускоритель Intel UHD Graphics 615. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии равно 5 Вт.

Данные Geekbench указывают на то, что в устройстве Rammus применена системная плата shyvana. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт.

Загадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмарке

В качестве программной платформы значится Android 9 Pie. Но наблюдатели полагают, что на деле, вероятнее всего, используется операционная система Chrome OS.

Не исключено, что Google проектирует новый планшет или трансформируемый портативный компьютер. Впрочем, нельзя также исключать и вероятность того, что в бенчмарке «засветился» некий экспериментальный гаджет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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