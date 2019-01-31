Вышел ноутбук Lenovo Yoga Chromebook C630 с экраном 4К

Компания Lenovo выпустила новый ноутбук Yoga Chromebook C630 на базе Chrome OS от Google с избыточными аппаратными возможностями и высокой ценой. Мобильный ПК стоит 900 долларов США , но при этом его экран держит разрешение 4К или Ultra HD и может вращаться на 360 градусов.



Ноутбук Lenovo Yoga Chromebook C630 построен на процессоре Intel Core i5 поколения Kaby Lake с частотой 3,4 ГГц на четырех ядрах, у него есть 8 Гб оперативной памяти и накопитель флеш емкостью 128 гигабайтов. дискретная графика не предусмотрена, несмотря на ценник, но зато экран здесь полноразмерный – 15.6 дюйма по диагонали. Картинку на него выводит встроенная в процессор видеокарта Intel HD 620.



Lenovo Yoga Chromebook C630 дополнительно оснащен двумя портами uSB-C, есть модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac, а также подсветка клавиатуры, камера HD для мессенджеров и мощная акустика. Итого, у ноутбука есть лишь одно слабое место – Chrome OS, которая не умеет вообще ничего, да еще и тормозит на топовых устройствах от самой Google . О возможности ее удаления и замены на Windows 10 информации нет.