Foxconn передумала выпускать в США ЖК-дисплеи для телевизоров

Крупнейший в мире контрактный производитель Foxconn Technology Group пересмотрел планы по производству современных жидкокристаллических панелей для телевизоров в кампусе в Висконсине (США) и теперь планирует вместо завода создать здесь «технологический центр», который будет состоять в основном из исследовательских центров, а также упаковочных и сборочных производств. Поэтому Foxconn намерен нанимать здесь в будущем в основном инженеров и исследователей, а не производственную рабочую силу, как первоначально обещал проект.

Foxconn передумала выпускать в США ЖК-дисплеи для телевизоров

REUTERS/Darren Hauck

Луис Ву (Louis Woo), специальный помощник генерального директора Foxconn Терри Гоу (Terry Gou), сообщил агентству Reuters, что компания всё ещё оценивает варианты для Висконсина, но уже ясно, что производство передовых телевизионных дисплеев в Соединенных Штатах, где затраты на рабочую силу сравнительно высоки, обойдётся недёшево.

Foxconn передумала выпускать в США ЖК-дисплеи для телевизоров

REUTERS/Darren Hauck

«С точки зрения выпуска телевизоров нам нет места в США, — заявил он в интервью Reuters. — Мы будем неконкурентоспособными».

Ранее в этом месяце Foxconn подтвердила своё намерение создать в Висконсине 13 000 новых рабочих мест, но заявила, что замедляет темпы найма. Первоначально тайваньская компания утверждала, что к концу 2020 года в её производстве здесь будет занято около 5200 человек. По словам источника в компании, теперь речь идёт лишь о 1000 работников.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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