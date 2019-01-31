Продавцы оценивают Core i9-9900KF без встроенной графики дороже обычного Core i9-9900K

Не так давно компания Intel представила процессоры Core F-серии, которые отличаются тем, что у них отключён встроенный графический процессор. Многие ожидали, что данные процессоры будут дешевле стандартных моделей с рабочей графикой, но Intel установила на них такую же цену. Однако продавцы и вовсе решили, что новые чипы можно продавать дороже.

Как сообщает ресурс AnandTech, крупный американский ретейлер B&H Photo Video предлагает оформить предзаказ на процессор Core i9-9900KF по цене $582,5. Для сравнения, полноценный Core i9-9900K с рабочей графикой этот же продавец предлагает по цене в $530. В свою очередь процессор Core i5-9600KF предлагается за $308,75, а модель Core i5-9600K с графикой — за $260. Скорее всего, магазин установил наценку, так как ему удалось закупить лишь ограниченное число новые процессоров. Или же мы здесь видим банальное желание заработать побольше на новых продуктах.

Новые процессоры появляются в ассортименте не только американских магазинов. Например, британский магазин Scan предлагает Core i9-9900KF по предзаказу за 510 фунтов, тогда как Core i9-9900K здесь стоит 500 фунтов. Также здесь можно оформить предварительный заказ на Core i5-9400F за 190 фунтов.

Напомним, что ранее в этом месяце компания Intel добавила к семейству Coffee Lake Refresh сразу шесть новинок, большинство из которых относятся к F-серии. Это восьмиядерные Core i9-9900KF и Core i7-9700KF, шестиядерные Core i5-9600KF, Core i5-9400F и Core i5-9400, а также четырёхъядерный Core i3-9350KF. Модели F-серии, как видно по таблице ниже, отличаются от стандартных моделей лишь отсутствием встроенной графики, тогда как частоты и все остальные характеристики остались без изменений.



