Продавцы оценивают Core i9-9900KF без встроенной графики дороже обычного Core i9-9900K

Продавцы оценивают Core i9-9900KF без встроенной графики дороже обычного Core i9-9900K

Не так давно компания Intel представила процессоры Core F-серии, которые отличаются тем, что у них отключён встроенный графический процессор. Многие ожидали, что данные процессоры будут дешевле стандартных моделей с рабочей графикой, но Intel установила на них такую же цену. Однако продавцы и вовсе решили, что новые чипы можно продавать дороже.

Как сообщает ресурс AnandTech, крупный американский ретейлер B&H Photo Video предлагает оформить предзаказ на процессор Core i9-9900KF по цене $582,5. Для сравнения, полноценный Core i9-9900K с рабочей графикой этот же продавец предлагает по цене в $530. В свою очередь процессор Core i5-9600KF предлагается за $308,75, а модель Core i5-9600K с графикой — за $260. Скорее всего, магазин установил наценку, так как ему удалось закупить лишь ограниченное число новые процессоров. Или же мы здесь видим банальное желание заработать побольше на новых продуктах.

Продавцы оценивают Core i9-9900KF без встроенной графики дороже обычного Core i9-9900K

Новые процессоры появляются в ассортименте не только американских магазинов. Например, британский магазин Scan предлагает Core i9-9900KF по предзаказу за 510 фунтов, тогда как Core i9-9900K здесь стоит 500 фунтов. Также здесь можно оформить предварительный заказ на Core i5-9400F за 190 фунтов.

Продавцы оценивают Core i9-9900KF без встроенной графики дороже обычного Core i9-9900K

Напомним, что ранее в этом месяце компания Intel добавила к семейству Coffee Lake Refresh сразу шесть новинок, большинство из которых относятся к F-серии. Это восьмиядерные Core i9-9900KF и Core i7-9700KF, шестиядерные Core i5-9600KF, Core i5-9400F и Core i5-9400, а также четырёхъядерный Core i3-9350KF. Модели F-серии, как видно по таблице ниже, отличаются от стандартных моделей лишь отсутствием встроенной графики, тогда как частоты и все остальные характеристики остались без изменений.

Продавцы оценивают Core i9-9900KF без встроенной графики дороже обычного Core i9-9900K


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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