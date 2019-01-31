OWC ThunderBlade Gen 2: внешние SSD-накопители для профессионалов
Компания Other World Computing (OWC) анонсировала внешние твердотельные накопители ThunderBlade второго поколения (Gen 2), выполненные в корпусе повышенной прочности.
Устройства рассчитаны на создателей контента, профессиональных пользователей, работающих с видеоматериалами ультравысокого разрешения, и пр.
В составе накопителей применены модули NVMe M.2 SSD. Семейство включает четыре модификации — вместимостью 1 Тбайт, 2 Тбайт, 4 Тбайт и 8 Тбайт.
Для подключения к компьютеру служит интерфейс Thunderbolt 3 на основе симметричного порта USB Type-C с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Заявленная скорость передачи данных в режиме чтения достигает 2800 Мбайт/с, в режиме записи — 2450 Мбайт/с.
Имеется второй порт Thunderbolt 3 для соединения устройств по цепочке. Связав два накопителя посредством функции SoftRAID, можно добиться скорости передачи данных до 3800 Мбайт/с.
Габариты составляют 124 ? 192 ? 29 мм, вес — 676 граммов. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows 10 и macOS 10.13 и выше.
Цена OWC ThunderBlade Gen 2 варьируется от 800 до 3500 долларов США в зависимости от ёмкости.
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