Cooler Master MK730 и CK530: механические клавиатуры формата Tenkeyless

Компания Cooler Master продолжает расширять ассортимент клавиатур игрового класса: очередными новинками стали компактные модели MK730 и CK530.

Клавиатуры относятся к так называемым решениям Tenkeyless: они лишены блока цифровых кнопок в правой части. Таким образом, новинки подходят пользователям, которые часто переезжают с места на место — скажем, для участия в игровых турнирах.

Анонсированные модели относятся к механическому типу. При этом MK730 оснащается переключателями Cherry MX (Blue, Brown или Red), а CK530 — переключателями Gateron (Blue, Brown или Red).

Новинки могут похвастаться наличием многоцветной RGB-подсветки с поддержкой большого количества различных эффектов. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB , частота опроса достигает 1000 Гц.

Обе клавиатуры располагают процессором ARM Cortex M3 (32 бит) и 512 Кбайт памяти.

Версия MK730 также получила съёмный упор для рук, благодаря которому значительно повышается комфорт во время продолжительных игровых сеансов. Кроме того, эта модель располагает отсоединяемым кабелем USB Type-C.

В продажу клавиатуры MK730 и CK530 поступят по ориентировочной цене 120 и 70 долларов США соответственно.



