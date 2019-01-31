Cooler Master MK730 и CK530: механические клавиатуры формата Tenkeyless

Cooler Master MK730 и CK530: механические клавиатуры формата Tenkeyless

Компания Cooler Master продолжает расширять ассортимент клавиатур игрового класса: очередными новинками стали компактные модели MK730 и CK530.

Клавиатуры относятся к так называемым решениям Tenkeyless: они лишены блока цифровых кнопок в правой части. Таким образом, новинки подходят пользователям, которые часто переезжают с места на место — скажем, для участия в игровых турнирах.

Cooler Master MK730 и CK530: механические клавиатуры формата Tenkeyless

Анонсированные модели относятся к механическому типу. При этом MK730 оснащается переключателями Cherry MX (Blue, Brown или Red), а CK530 — переключателями Gateron (Blue, Brown или Red).

Cooler Master MK730 и CK530: механические клавиатуры формата Tenkeyless

Новинки могут похвастаться наличием многоцветной RGB-подсветки с поддержкой большого количества различных эффектов. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB, частота опроса достигает 1000 Гц.

Обе клавиатуры располагают процессором ARM Cortex M3 (32 бит) и 512 Кбайт памяти.

Cooler Master MK730 и CK530: механические клавиатуры формата Tenkeyless

Версия MK730 также получила съёмный упор для рук, благодаря которому значительно повышается комфорт во время продолжительных игровых сеансов. Кроме того, эта модель располагает отсоединяемым кабелем USB Type-C.

В продажу клавиатуры MK730 и CK530 поступят по ориентировочной цене 120 и 70 долларов США соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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