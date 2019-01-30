Корпус Antec DP501 с подсветкой вмещает видеокарты длиной до 380 мм

Корпус Antec DP501 с подсветкой вмещает видеокарты длиной до 380 мм

Компания Antec подготовила к выпуску компьютерный корпус Dark Phantom DP501, выполненный в довольно строгом стиле.

Устройство оснащено панелью из закалённого стекла толщиной 4 мм: через неё прекрасно видны установленные компоненты. На игровую направленность изделия намекает многоцветная светодиодная подсветка, совместимая с такими технологиями, как ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Габариты новинки составляют 435 ? 210 ? 480 мм. Поддерживается работа с материнскими платами типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В систему можно установить по два накопителя в формате 3,5 и 2,5 дюйма.

Корпус позволяет применять дискретные графические ускорители длиной до 380 мм. Общее количество посадочных мест для карт расширения равно семи.

Корпус Antec DP501 с подсветкой вмещает видеокарты длиной до 380 мм

Пользователи по своему усмотрению смогут задействовать воздушную или жидкостную систему охлаждения. Допускается установка 120- и 140-миллиметровых вентиляторов, а также радиаторов формата 360 мм. Максимально возможная высота процессорного кулера — 165 мм.

Набор разъёмов на интерфейсной панели стандартен — гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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