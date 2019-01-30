Корпус Antec DP501 с подсветкой вмещает видеокарты длиной до 380 мм

Компания Antec подготовила к выпуску компьютерный корпус Dark Phantom DP501, выполненный в довольно строгом стиле.

Устройство оснащено панелью из закалённого стекла толщиной 4 мм: через неё прекрасно видны установленные компоненты. На игровую направленность изделия намекает многоцветная светодиодная подсветка, совместимая с такими технологиями, как ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Габариты новинки составляют 435 ? 210 ? 480 мм. Поддерживается работа с материнскими платами типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В систему можно установить по два накопителя в формате 3,5 и 2,5 дюйма.

Корпус позволяет применять дискретные графические ускорители длиной до 380 мм. Общее количество посадочных мест для карт расширения равно семи.

Пользователи по своему усмотрению смогут задействовать воздушную или жидкостную систему охлаждения. Допускается установка 120- и 140-миллиметровых вентиляторов, а также радиаторов формата 360 мм. Максимально возможная высота процессорного кулера — 165 мм.

Набор разъёмов на интерфейсной панели стандартен — гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0.



