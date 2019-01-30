Jaybird Run XT – полностью беспроводные наушники

Анонсированы новые наушники Jaybird Run XT, еще один конкуренты Apple AirPods. Гарнитура хвастается в первую очередь очень стильным дизайном, а также умением крепко держаться в ушах и не выпадать, что очень важно при отсутствии проводов.

Наушники Jaybird Run XT имеют защиту от воды IPX7, так что в них можно плавать и принимать душ. Время автономной работы – 4 часа, плюс в комплектном кейсе есть свой аккумулятор, так что наушники могут проработать до 12 часов. Есть быстрая зарядка – после пяти минут в кейсе гарнитура проработает целый час, так что все продумано. Стоят Jaybird Run XT ровно 180 долларов США, то есть дешевле наушников от Apple, и притом намного. К спецификациям гарнитуры относится частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, импеданс сопротивления 16 Ом, поддержка Bluetooth 4.1 и вес одного наушника 7 граммов. Футляр входит в стоимость. Jaybird Run XТ пока доступны только в черном корпусе, и при покупке не нужно путать их с ранее выпущенной моделью Run – она слабее по многим параметрам, в частности, у нее нет защиты от воды, так что она непригодна для занятий спортом. Продажи Jaybird Run XT уже стартовали.


Максим Мишенев, MobileDevice


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