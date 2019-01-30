Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Несмотря на то, что продажи видеокарты Radeon VII начнутся только 7 февраля, некоторые обозреватели уже получили образцы данного графического ускорителя для тестирования. И отдельные результаты тестов уже стали появляться на просторах Сети.

Для начала приведём результаты тестирования в синтетических бенчмарках 3DMark. Здесь новый флагман AMD демонстрирует небольшое превосходство над своим основным конкурентом — GeForce RTX 2080. Так, в тесте Fire Strike с настройками качества Performance графическая производительность видеокарты Radeon VII оценена в 27 587 баллов (Graphics Score), тогда как разогнанная неэталонная GeForce RTX 2080 набирает в нём около 26 800 баллов. С настройками качества графики Ultra результаты видеокарт составляют около 6800 и 6400 баллов соответственно.

Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно
Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно
Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно
Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Также видеокарта Radeon VII «засветилась» в базе данных бенчмарка игры Final Fantasy XV. При стандартных настройках качества графики в разрешении 2560 ? 1440 точек результат Radeon VII оказался уже ниже результата GeForce RTX 2080, но выше GeForce RTX 2070. Однако уже при высоких настройках качества видеокарта AMD оказалась слабее даже GeForce GTX 1070 Ti. Будем надеяться, что к релизу AMD исправит положение с помощью драйверов.

Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Помимо результатов тестов ресурс VideoCardz также опубликовал изображения эталонных версий Radeon VII от ASUS, MSI и PowerColor. Все они выглядят абсолютно идентично. На вентиляторах даже отсутствуют наклейки, обозначающие принадлежность к тому или иному бренду.

Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Наконец, в базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружились упоминания сразу нескольких моделей видеокарт PowerColor. Судя по кодовым названиям, это модели собственного дизайна PowerColor, то есть с нестандартными системами охлаждения, и возможно, на неэталонных печатных платах.

Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Первые независимые тесты AMD Radeon VII выглядят неоднозначно

Всего упоминается четыре модели:

  • PowerColor Radeon VII 16GB Red Devil (AXVII 16GBHBM2-2D2H);
  • PowerColor Radeon VII 16GB Red Devil OC (AXVII 16GBHBM2-2D2H/OC);
  • PowerColor Radeon VII 16GB Red Dragon (AXVII 16GBHBM2-2D2HD);
  • PowerColor Radeon VII 16GB Red Dragon OC (AXVII 16GBHBM2-2D2HD/OC).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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