ПК-корпус FSP CMT340: закалённое стекло и вентиляторы с RGB-подсветкой

Компания FSP анонсировала компьютерный корпус CMT340 формата Mid Tower, предназначенный для построения игровых настольных систем.

Новинка выполнена в чёрном цвете. Спереди и в боковой части установлены панели из закаленного стекла. Изделие изначально оборудовано четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами (тремя фронтальными и одним тыльным) с многоцветной RGB-подсветкой. Поддерживаются системы ASUS Aura Sync и MSI Mystic Light Sync.

В системе можно применять материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Предусмотрены посадочные места для семи карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 350 мм.

Возможна установка двух накопителей в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё двух накопителей формата 2,5 дюйма. Максимально допустимая длина блока питания — 170 мм.

При необходимости можно задействовать систему жидкостного охлаждения с радиаторами типоразмера от 120 до 360 мм. Процессорный кулер может иметь высоту до 160 мм. На верхней панели расположены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.



