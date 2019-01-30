ПК-корпус FSP CMT340: закалённое стекло и вентиляторы с RGB-подсветкой
Компания FSP анонсировала компьютерный корпус CMT340 формата Mid Tower, предназначенный для построения игровых настольных систем.
Новинка выполнена в чёрном цвете. Спереди и в боковой части установлены панели из закаленного стекла. Изделие изначально оборудовано четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами (тремя фронтальными и одним тыльным) с многоцветной RGB-подсветкой. Поддерживаются системы ASUS Aura Sync и MSI Mystic Light Sync.
В системе можно применять материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Предусмотрены посадочные места для семи карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 350 мм.
Возможна установка двух накопителей в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё двух накопителей формата 2,5 дюйма. Максимально допустимая длина блока питания — 170 мм.
При необходимости можно задействовать систему жидкостного охлаждения с радиаторами типоразмера от 120 до 360 мм. Процессорный кулер может иметь высоту до 160 мм. На верхней панели расположены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
30.01.2019 00:11
30.01.2019 00:11