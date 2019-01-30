Intel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 Вт

Intel готовит к выпуску энергоэффективный процессор Core i9-9900T с TDP 35 Вт вместо стандартных 95 Вт, а также новую линейку сетевых карт Cyclone Peak.

Intel Core i9-9900T

Новый процессор Intel Core i9-9900T поколения Coffee Lake-Refresh имеет 8 вычислительных ядер и 16 потоков, а также показатель TDP 35 Вт вместо стандартных 95 Вт. Снижение TDP было обеспечено настройками интегрированной системы питания и значительным снижением рабочих частот с 3,6 ГГц у Core i9-9900K до 1,7 ГГц, в режиме Turbo Boost при загрузке 1-2 ядер – с 5,0 ГГц до 3,8 ГГц, а при загрузке всех ядер – до 3,3 ГГц.

В то же время Core i9-9900T оснащен неизменным объёмом кэш-памяти L3 в 16 МБ, а также интегрированным видеоядром UHD 630 с аналогичным количеством функционирующих блоков и рабочими частотами. Стоимость Intel Core i9-9900T на данный момент не сообщается.

Intel Cyclone Peak

Помимо этого, Intel готовит новую линейку сетевых карт Cyclone Peak с беспроводными интерфейсами связи для портативных устройств и материнских плат. Линейка состоит из трех моделей – Wireless-AX 22260 под брендом Intel , а также Killer Wireless-AX 1650x (22260NGW) и Killer Wireless-AX 1650W (22260D2W) под брендом RivetNetworks.

Новые сетевые платы Cyclone Peak получат поддержку Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с увеличенной на 37% скоростью передачи данных относительно Wi-Fi 802.11ac, а также повышенной пропускной способностью благодаря улучшенному использованию частотного диапазона.