MSI MAG Vampiric 010: ПК-корпус с подсветкой Mystic Light

MSI MAG Vampiric 010: ПК-корпус с подсветкой Mystic Light

Компания MSI анонсировала компьютерный корпус MAG Vampiric 010, предназначенный для создания игровой системы с привлекательным внешним обликом.

Во фронтальной части новинки предусмотрена многоцветная RGB-подсветка Mystic Light. Кроме того, изначально установлен тыльный 120-миллиметровый вентилятор с подсветкой. Боковая стенка выполнена из закалённого затемнённого стекла толщиной 4 мм.

Компьютер может быть оборудован воздушной или жидкостной системой охлаждения. В первом случае возможен монтаж до шести вентиляторов диаметром 120 мм, во втором — установка радиаторов типоразмера до 360 мм.

MSI MAG Vampiric 010: ПК-корпус с подсветкой Mystic Light

Внутри есть место для семи карт расширения. Возможна установка материнских плат в форм-факторе ATX. На верхнюю панель выведены порты USB, гнёзда для наушников и микрофона.

Пылевой фильтр в верхней части оснащён магнитным креплением, которое позволяет легко снимать его для чистки.

MSI MAG Vampiric 010: ПК-корпус с подсветкой Mystic Light

«Концепт корпуса MAG Vampiric 010 навеян легендами о короле вампиров Дракуле. Выполненная в чёрно-серых тонах, эта модель полна мистики средневековых замков», — заявляет MSI.

Информации о цене и сроках начала продаж новинки на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Intel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9900T с TDP до 35 ВтIntel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9900T с TDP до 35 Вт
Чипсеты для Ryzen 3000 готовит не только AMD, но и ASMediaЧипсеты для Ryzen 3000 готовит не только AMD, но и ASMedia
Проблема со шлейфами экрана дорого обходится владельцам MacBook ProПроблема со шлейфами экрана дорого обходится владельцам MacBook Pro
Выход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетамиВыход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетами
Ноутбуки HP ProBook 445/455 G6 работают на процессорах AMDНоутбуки HP ProBook 445/455 G6 работают на процессорах AMD
Блок рекламы


Похожие новости
ПК-корпус FSP CMT340: закалённое стекло и вентиляторы с RGB-подсветкойПК-корпус FSP CMT340: закалённое стекло и вентиляторы с RGB-подсветкой
Видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z показалась на «живых» фотоВидеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z показалась на «живых» фото
MSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгонаMSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгона
Новинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкойНовинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкой
Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дроновКомплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дронов
Silicon Power представила модули памяти Xpower Turbine RGB с яркой подсветкойSilicon Power представила модули памяти Xpower Turbine RGB с яркой подсветкой
EK Water Blocks представила водоблоки Velocity D-RGB с разноцветной подсветкойEK Water Blocks представила водоблоки Velocity D-RGB с разноцветной подсветкой
Zotac представила собственные мостики NVLink с RGB-подсветкойZotac представила собственные мостики NVLink с RGB-подсветкой
ПК-корпус Thermaltake View 23 Tempered Glass ARGB Edition поможет создать игровую системуПК-корпус Thermaltake View 23 Tempered Glass ARGB Edition поможет создать игровую систему
ПК-корпус In Win 307 с уникальной пиксельной панелью-дисплеем оценён в $275ПК-корпус In Win 307 с уникальной пиксельной панелью-дисплеем оценён в $275
Последние новости
Подгружаем последние новости