MSI MAG Vampiric 010: ПК-корпус с подсветкой Mystic Light

Компания MSI анонсировала компьютерный корпус MAG Vampiric 010, предназначенный для создания игровой системы с привлекательным внешним обликом.

Во фронтальной части новинки предусмотрена многоцветная RGB-подсветка Mystic Light. Кроме того, изначально установлен тыльный 120-миллиметровый вентилятор с подсветкой. Боковая стенка выполнена из закалённого затемнённого стекла толщиной 4 мм.

Компьютер может быть оборудован воздушной или жидкостной системой охлаждения. В первом случае возможен монтаж до шести вентиляторов диаметром 120 мм, во втором — установка радиаторов типоразмера до 360 мм.

Внутри есть место для семи карт расширения. Возможна установка материнских плат в форм-факторе ATX. На верхнюю панель выведены порты USB , гнёзда для наушников и микрофона.

Пылевой фильтр в верхней части оснащён магнитным креплением, которое позволяет легко снимать его для чистки.

«Концепт корпуса MAG Vampiric 010 навеян легендами о короле вампиров Дракуле. Выполненная в чёрно-серых тонах, эта модель полна мистики средневековых замков», — заявляет MSI.

Информации о цене и сроках начала продаж новинки на данный момент, к сожалению, нет.



