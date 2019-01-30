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Компактная клавиатура Cooler Master SK630 оборудована переключателями Cherry MX Компания Cooler Master выпустила компактную клавиатуру SK630 механического типа, использующую для подключения к компьютеру интерфейс USB . Новинка лишена блока цифровых кнопок в правой части. Благодаря этому она хорошо подходит для использования в условиях ограниченного пространства. Кроме того, упрощается транспортировка. Применены низкопрофильные переключатели Cherry MX RGB Low Profile. Кнопки наделены индивидуальной подсветкой с возможностью воспроизведения 16,7 млн цветовых оттенков. Поддерживаются разнообразные эффекты. Устройство несёт на борту 32-битный процессор ARM Cortex M3 и 512 Кбайт памяти для хранения пользовательских настроек. Частота опроса достигает 1000 Гц. Функция N-key rollover обеспечивает возможность корректного распознавания нескольких одновременно нажатых клавиш. Габариты новинки составляют 353,5 ? 125,5 ? 29,8 мм, вес — 552 грамма. Съёмный кабель имеет длину 1,8 метра. Приобрести клавиатуру Cooler Master SK630 можно по ориентировочной цене 120 долларов США .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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