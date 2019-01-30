Эффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 мм

Эффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 мм

Компания Cougar анонсировала корпус Gemini S, предназначенный для создания игровых настольных компьютеров на основе материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX.

Новинка может похвастаться эффектным дизайном. Одна из боковых стенок выполнена из закалённого стекла, благодаря чему отлично просматривается внутреннее убранство компьютера. Во фронтальной части имеется многоцветная RGB-подсветка Trelux с поддержкой различных режимов работы.

Эффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 мм

Система может быть оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё пятью 2,5-дюймовыми устройствами хранения данных. Предусмотрено семь посадочных мест для карт расширения.

Эффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 мм

Вентиляторы воздушной системы охлаждения монтируются по следующей схеме: 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм спереди и сверху, 1 ? 120 мм сзади и в области блока питания. При использовании жидкостной системы охлаждения могут применяться радиаторы формата 360/240/120 спереди, 360/280/240/140/120 сверху и 120 мм сзади. Высота процессорного кулера может достигать 175 мм.

Эффектный корпус Cougar Gemini S позволяет использовать видеокарты длиной до 410 мм

Корпус позволяет устанавливать дискретные графические ускорители длиной до 410 мм. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0. Габариты корпуса — 210 ? 495 ? 463 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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