ASRock готовит по меньшей мере девять материнских плат на AMD X570

ASRock готовит по меньшей мере девять материнских плат на AMD X570

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружились записи о регистрации компанией ASRock ряда материнских плат на основе новой системной логики AMD X570.

Всего упоминается девять системных плат, среди которых присутствуют модели как начального, так и среднего, и верхнего ценовых сегментов:

  • ASRock X570 Phantom Gaming X
  • ASRock X570 Phantom Gaming 6
  • ASRock X570 Phantom Gaming 4
  • ASRock X570 Extreme4
  • ASRock X570 Taichi
  • ASRock X570 Pro4
  • ASRock X570 Pro4 R2.0
  • ASRock X570M Pro4
  • ASRock X570M Pro4 R2.0

Системная логика AMD X570 должна быть представлена вместе с новыми процессорами AMD Ryzen 3000, которые будут построены на архитектуре Zen 2. Новые материнские платы получат полную поддержку интерфейса PCI Express 4.0. Сам чипсет также будет подключаться к процессору посредством четырёх линий PCI Express 4.0. Кстати, по сути, это первое упоминание потребительских плат с новым интерфейсом.

ASRock готовит по меньшей мере девять материнских плат на AMD X570

По слухам, выход следующего поколения процессоров Ryzen, а с ними и новых материнских плат, запланирован на середину текущего года. Предполагается, что презентация Ryzen 3000 состоится в рамках выставки Computex 2019. Если это действительно так, то сразу же на Computex на стендах производителей материнских плат мы увидим новинки на базе чипсета AMD X570.

ASRock готовит по меньшей мере девять материнских плат на AMD X570

Заметим, что на сайте ЕЭК нередко обнаруживаются упоминания комплектующих, которые ещё не были представлены официально. Эти утечки свидетельствуют о том, что производители уже готовят, или, по крайне мере, планируют выпустить тот или иной продукт. Так что платы на AMD X570 уже действительно не за горами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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