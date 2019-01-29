Чипсеты для Ryzen 3000 готовит не только AMD, но и ASMedia

Несмотря на то, что флагманский набор системной логики для будущих процессоров Ryzen 3000, основанных на архитектуре Zen 2, компания AMD разрабатывает самостоятельно, это вовсе не означает, что сотрудничество с ASMedia будет разорвано. Как сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, AMD всё же заказала разработку чипсетов для своих десктопных CPU следующего поколения у тайваньского подрядчика.

Как ожидается, процессоры Ryzen 3000, производимые по 7-нм технологии и основанные на архитектуре Zen 2, будут анонсированы в середине текущего года. Несмотря на то, что эти процессоры должны сохранить совместимость с Socket AM4-платами на базе наборов логики прошлых серий, AMD готовится выпустить вместе с будущими Ryzen и новый флагманский чипсет X570, который, вероятно получит поддержку шины PCI Express 4.0, как и сами процессоры. Особенность этого чипсета заключается в том, что AMD его разрабатывает полностью самостоятельно, в то время как для создания наборов системной логики прошлых поколений компания обращалась к помощи сторонней фирмы — производителя периферийных контроллеров ASMedia.

В то же время AMD не планирует полностью отказываться от сотрудничества с давним партнёром. Как сообщают источники, у ASMedia заказана разработка других наборов микросхем для Ryzen 3000 — чипсетов пятисотой серии среднего и младшего уровней. Это может значить, что массовые модели будущих материнских плат будут достаточно сильно отличаться по возможностям от продуктов старшего уровня, поскольку чипсеты для них делают различные инженерные команды. Впрочем, чем конкретно X570 будет выделяться на фоне условных В550 и A520, пока не известно.

Будет уместным напомнить, что AMD имеет определённый опыт в разработке наборов логики. Например, компания самостоятельно разрабатывала наборы микросхем для процессоров FX. Фактически, к помощи ASMedia она обратилась лишь с появлением Ryzen, когда возникла необходимость встраивания в чипсеты контроллеров USB 3.1 Gen2. Теперь же AMD решила вернуться к самостоятельному конструированию микросхем системной логики, но такая практика будет распространяться лишь на старшие варианты чипсетов для наиболее дорогих и богато оснащённых материнских плат.

Кроме того, новый подход приведёт также и к тому, что наборы системной логики разного уровня будут появляться на рынке с существенным разрывом по времени. В то время как X570 разработки AMD запланирован к выпуску одновременно с будущими Ryzen 3000 в середине года, более дешёвые чипсеты, которые готовят ASMedia, выйдут лишь к концу 2019 года.



